Kõige populaarsemad spordialad, millele Eestis panustatakse

(Sisuturundus)

Eesti on väike riik, kuid rikkaliku spordikultuuriga. Kohalikud inimesed on kirglikud nii sise- kui ka välitegevuste suhtes. Suvel mängitakse korvpalli ja talvel suusatatakse. Lisaks sellele, et eestlased on erinevate spordialade fännid, on ka palju häid sportlasi, kes esindavad riiki rahvusvahelisel areenil. Pole siis ime, et paljud eestlased jälgivad spordivõistlusi televiisorist ja proovivad võimalikke tulemusi ennustada, tehes panuseid GGBet.

Millised spordialad on Eestis kõige populaarsemad? Loe edasi, et teada saada.

1. Korvpall

Korvpall on kahtlemata Eesti populaarseim spordiala. Riiklik statistika räägib enda eest – korvpallimängudel on kõrgeim vaadatavus ja suurim panustamiste aktiivsus. Selle spordiala traditsioonid ulatuvad tagasi 1930. aastatesse. Eesti korvpall on andnud maailmale sellised tähed nagu Kristjan Kangur, Henri Drell, Martin Müürsepp ja paljud teised. Mitmed neist on jõudnud ka NBA-sse – maailma kõige prestiižikamasse korvpalliliigasse. Kodune liiga koosneb 15 meeskonnast, sealhulgas BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool ja TalTech. Suuremad Euroopa korvpalli sündmused, kus osalevad Eesti meeskonnad või mängijad, koguvad alati palju vaatajaid.

2. Jalgpall

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ei ole jalgpall Eestis nii populaarne kui korvpall. Aga vaatamata sellele, ka jalgpallil on siin suur fännibaas. Kuigi rahvuskoondis ei osalenud suurturniiridel, klubidel nagu FC Flora ja Nõmme Kalju on palju toetajaid, eriti Meistriliiga mängude ja Euroopa valikturniiride ajal. Ragnar Klavan ja Mart Poom inspireerivad uut põlvkonda jalgpallureid üle kogu riigi. Rahvusvaheliste võistluste ajal tõuseb ka panustamise huvi – fännid jälgivad nii Eesti kui Euroopa kohtumisi.

3. Murdmaasuusatamine ja laskesuusatamine

Eesti lumised talved on kujundanud kohalike huvi külma ilma väli aktiviteetide vastu. Talispordialad on Eestis populaarsed nii harrastajate kui ka tippsportlaste seas. Murdmaasuusatamine ja laskesuusatamine on selles valdkonnas eriti olulised. Tartu Maraton ja laskesuusatamise MK-etapid pakuvad huvi nii spordifännidele kui ka ennustajatele. Mujal maailmas ei ole need alad nii laialt levinud, aga Eestis pakuvad nad suurepäraseid võimalusi panustamiseks väljaspool hooaega. Ka ise võib neid alasid Eestis harrastada – siin on murdmaasuusatamiseks ja laskesuusatamiseks hästi arenenud infrastruktuur.

4. Kergejõustik

Eesti kergejõustiku traditsioon on tugev, eriti kümnevõistluses. Kohalikud jälgivad nii kohalikke kui rahvusvahelisi võistlusi, näiteks olümpiamänge ja Euroopa meistrivõistlusi. Paljudel on silm peal tuntud sportlastel nagu olümpiavõitja Erki Nool. Pole ime, et ka kergejõustik on jõudnud spordiennustuse maailma – rahvuslikud võistlused pakuvad lisavõimalusi nišipanustamiseks.

5. Tennis

Tennis on Eestis järjest populaarsust kogumas. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi rahvusvaheline edu on kindlasti mõjutanud kohalike huvi kasvu. Tennise vaatamiste arv on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Kuigi tennis pole nii laialt jälgitav kui korvpall või jalgpall, on sellel kindel fännibaas. Suured turniirid nagu Wimbledon ja US Open köidavad tugevalt Eesti spordihuviliste ja panustajate tähelepanu.

6. Jäähoki

Jäähoki jääb populaarsuselt kaugele maha korvpallist ja jalgpallist, kuid sellel on Eestis siiski arvestatav fännibaas. Eesti Jäähokiliit investeerib märkimisväärselt jäähoki populariseerimise üle kogu riigi. Suurtes ja väiksemates linnades on jäähallid, mis annavad noortele võimaluse selle spordiga juba varakult tutvust teha. Professionaalsel tasemel esindavad Eesti kuus meeskonda nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel turniiridel. Vaatamata sellele, et Eesti on üks maailma väiksemaid riike, IIHF jäähoki edetabelis on see 28 kohal.

Eesti spordikultuur on väga mitmekesine – ja sama kehtib ka spordiennustuse kohta. Korvpall, jalgpall ja laskesuusatamine on mõned populaarsemad alad. Eestlased mitte ainult jälgivad spordisündmusi, vaid tegelevad ka ise aktiivselt spordiga vaba aja veetmiseks. Paljud leiavad panustamisvõimalusi otse enda ümber.