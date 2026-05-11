Juturobotist tegutsejaks: kuidas ehitada oma esimene AI-agent?

Me kõik oleme juba harjunud vestlusrobotitega, kes vastavad viisakalt küsimustele või kirjutavad luuletusi vanaema sünnipäevaks. Kuid olgem ausad – teksti loomine on alles jäämäe tipp. Tõeline revolutsioon toimub seal, kus tehisintellekt lakkab olemast pelk nõuandja ja hakkab ise tegutsema.

Kui tavaline keelemudel (LLM) on nagu tark konsultant, kes räägib sulle, kuidas maja ehitada, siis AI-agent on meister, kes haarab haamri, tellib materjalid ja paneb esimesed kivid paika.

Mis on AI-agent ja miks see erineb tavalisest chatist?

Lihtsustatult on AI-agent süsteem, mis suudab iseseisvalt püstitatud eesmärgi suunas liikuda. See ei oota igal sammul uut käsuviipa (prompt’i), vaid teeb vahepeal ise otsuseid, kasutab etteantud tööriistu ja parandab oma vigu jooksvalt.

Et asja lihtsamaks teha, võib agendi jagada kolmeks osaks:

Aju (Mudel ja mälu): tehisintellekt ise, mis planeerib tegevusi ja mäletab, mida eelmises sammus tegi. Käed (Tööriistad): API-d, veebiotsing, ligipääs failidele või e-postile. Ilma nendeta on agent nagu käed-jalad seotud geenius. Reeglistik: juhised selle kohta, millal tohib tegutseda ja millal peab küsima inimese kinnitust.

Kuidas alustada ilma juhet kokku ajamata?

Suurim viga, mida algajad teevad, on püüe ehitada kohe "universaalset agenti", mis haldab kogu nende elu ja äri. See on nagu proovida ehitada kosmoselaeva, oskamata veel jalgratastki parandada.

Alusta väikeselt ja konkreetselt. Vali üks tüütu, korduv ja mõõdetav ülesanne.

Head alguspunktid on näiteks:

kliendipäringutest oluliste tegevuste väljapraalimine,

e-kirjade sisukokkuvõtete tegemine,

andmete otsimine ja nende tabelisse kandmine.

Kuldreeglid esimeseks sammuks

Piira tööriistu: anna agendile alguses vaid 2–3 tööriista (näiteks ligipääs ühele andmetabelile ja e-postile).

Kirjuta selged piirid: ütle agendile täpselt, mida ei tohi teha.

Inimene on boss: kasuta nn human-in-the-loop lähenemist. Agent võib ette valmistada e-kirja mustandi, aga "Saada" nuppu vajutad sina.

Tehniline rada: visuaalne vs kood

Kui oled valmis käed külge panema, on sul valida kahe põhilise tee vahel.

Visuaalne tee (soovitatav algajatele): tööriistad nagu n8n võimaldavad ehitada agendi töövoogu nagu legoklotsidest. Sa näed visuaalselt, kuidas andmed liiguvad. See on nagu torustiku ehitamine – sa saad kohe aru, kus on ummistus. Koodipõhine tee: kui soovid maksimaalset kontrolli ja plaanid agendi päriselt tootesse viia, tasub uurida raamistikke nagu LangGraph, LangChain või Microsofti AutoGen. See nõuab programmeerimisoskust, kuid pakub piiramatuid võimalusi.

Praktiline näide: sinu esimene projekt veebiga

Kui sa oled juba tuttav sisuhaldussüsteemidega ja kasutanud AI-mooduleid, siis ideaalne esimene agent võiks olla kodulehe "Sisuassistent".

Selle asemel, et lihtsalt teksti genereerida, võiks see agent teha veebilehel palju enamat:

lugeda sinu uut artiklit ja parandada vigu, soovitada automaatselt sobivaid metasilte, kontrollida, kas tekst vastab sinu stiilijuhendile, leida pildipangast sobiva foto ja pakkuda seda artikli juurde.

See säästab tunde tühja tööd, säilitades samal ajal kontrolli kvaliteedi üle.

Turvalisus: ära anna agendile pangakaarti (veel)

Agentide puhul on kriitiline teema turve. Selleks, et süsteemid oleksid hallatavad, tasub vaadata MCP (Model Context Protocol) poole. See on uus standard, mis annab agentidele kindla ja turvalise viisi tööriistadega suhtlemiseks, vältides olukorda, kus AI "läheb omadega rappa".

AI agendi "Stardipakett" Soovituslik alguspunkt: üks konkreetne ja korduv töövoog Aju (LLM): ChatGPT (GPT-4o), Claude 3.5 Sonnet Soovituslik raamistik: n8n (visuaalne) või LangGraph (kood) Kontrollmehhanism: Human-in-the-loop (inimese kinnitus) Standard: MCP (Model Context Protocol)

Koodivaba no-code lähenemise jaoks võiks alustada Zapier Agents´i või n8n-iga, sest mõlemad lasevad kiiresti ehitada töövooge ilma klassikalise programmeerimiseta.

Zapier rõhub lihtsusele ja väga suurele rakenduste valikule, n8n aga annab rohkem kontrolli ning sobib hästi, kui tahad hiljem keerukamaks minna.

Zapier Agents : parim, kui tahad kiiresti käima saada ja ühendada palju SaaS-tööriistu. Zapier ütleb, et saad luua agente minutitega ning ühendada neid oma äridataga ja tuhandete rakendustega.

: parim, kui tahad kiiresti käima saada ja ühendada palju SaaS-tööriistu. Zapier ütleb, et saad luua agente minutitega ning ühendada neid oma äridataga ja tuhandete rakendustega. n8n : parim, kui tahad visuaalset ehitajat, rohkem kontrolli ja võimalust vajadusel lisada ka koodi. n8n kirjeldab end kui töövoo automatiseerimise platvormi, kus saab ehitada visuaalselt, kasutada AI Agent node’i ning jälgida samme otse canvas’il.

: parim, kui tahad visuaalset ehitajat, rohkem kontrolli ja võimalust vajadusel lisada ka koodi. n8n kirjeldab end kui töövoo automatiseerimise platvormi, kus saab ehitada visuaalselt, kasutada AI Agent node’i ning jälgida samme otse canvas’il. Lindy: hea lihtsaks isiklikuks või meeskonna assistendiks, eriti e-posti, kalendri ja ülesannete automatiseerimiseks.

Mida edasi teha?

Vali üks väga konkreetne töö, näiteks “tee kokkuvõte e-kirjadest ja loo tegevusloend” või “loe vormivastused ja märgi ära nende prioriteet”. Ühenda ainult vajalikud allikad: Gmail/Outlook, Google Sheets, Slack või sinu CRM. Sea agentile piirangud: mida tohib teha, millal peab küsima kinnitust ja millal peab lihtsalt soovituse andma. Testi 10–20 näidise peal, enne kui lased päris tööd teha.

Kui tahad võimalikult vähe seadistust, alusta Zapier Agentsiga. Kui tahad rohkem tehnilist paindlikkust ja tulevikus keerukamaid integratsioone, alusta n8n Cloudiga.