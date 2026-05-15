Telia statistika: petukõnede hulk langes järsult teist kuud järjest

Telia petukõnede tõkestamise statistika näitab, et välismaalt Eestisse suunatud petukõnede hulk on viimasel kahel kuul märgatavalt kahanenud.

Telia võttis märtsis kasutusele uuenduse välismaalt tulevate petukõnede tuvastamiseks ja blokeerimiseks ning see võib olla ka üks põhjusi, mis on petukõnede hulka Telia võrgus kahandanud.

Kui jaanuaris blokeerisid Telia turbesüsteemid üle 2 miljoni petukõnekatse ja veebruaris ligemale 2,3 miljonit, siis märtsis langes see number umbes 860 000-ni. Aprillis oli aga langus veelgi märgatavam ning ettevõtte süsteemid tuvastasid 223 000 petukõne katset. Nii on petukõnekatsete hulk langenud võrreldes näiteks veebruariga ligi 10 korda.

Samal ajal on välismaalt Eestisse tehtavate tava- ehk nn lubatud kõnede maht jäänud varasemate kuudega sarnasele tasemele. Seega tähendab petukõnede varasemast väiksem blokeerimiste hulk, et petukõnesid jõuab klientideni ka reaalsuses vähem.

Telia poolt tuvastatud ja blokeeritud petukõnekatsed viimase 6 kuu jooksul November 2025 2 043 000 Detsember 2025 1 347 000 Jaanuar 2026 2 150 000 Veebruar 2026 2 290 000 Märts 2026 858 000 Aprill 2026 223 000

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neeroti sõnul tegelevad petukõnede tegijad võrgu skaneerimisega, millega sisuliselt kammitakse läbi Eestis kehtivate ja töötavate telefoninumbrite vahemikke.

„Meie poolt märtsis kasutusele võetud muudatus seisneb selles, et kui varem said mittekehtivatele numbritele tehtud kõned vastuseks vaid veakoodi, siis alates märtsi keskpaigast saavad selliste kõnede tegijad vastuseks teate stiilis: „number pole kasutusel“. Selline lähenemine petuskeemide korraldajatele loomulikult ei meeldi, sest aeglustab robotkõnede tegemist ning iga selliselt vastatud kõnega võtame aega järgmise kõnekatse tegemiselt,“ märkis Neerot.

Petukõnede probleem pole Telia ühendusteenuste osakonna juhataja sõnul aga endiselt kuhugi kadunud. Kuigi kohalikud sideoperaatorid blokeerivad igas kuus suure hulga petukõnesid, kasutavad kelmid jätkuvalt aina uusi lähenemisi ning kõiki petukõnesid pole võimalik tõkestada. Seetõttu tasub olla inimestel jätkuvalt valvas ning mitte teha sissetuleva kõne ajal PIN-koodidega autentimisi ja allkirjastamisi, millega antakse petturite ligipääs erinevatele veebiteenustele (sh oma pangakontole).

2025. aastal tuvastasid ja blokeerisid Telia turbesüsteemid ligemale 24 miljonit välismaalt Eestisse suunatud petukõne katset.