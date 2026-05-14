ID-tarkvara sai värskenduse, Windows 10 kasutajatele lõpeb sügisel tugi

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) paiskas eile, 13. mail avalikkuse ette ID-tarkvara värske versiooni 26.4. Selle rutiinse uuendusega anti ühtlasi ka teada, et Windows 10 ajastu hakkab ametlikult läbi saama.

Kõige olulisem sõnum, mida RIA seekord rõhutab, ei puuduta ainult uusi funktsioone, vaid hoopis seda, mis ees ootab. Alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID-tarkvaras Windows 10 tugi.

Kui Microsoft ise lõpetab Windows 10 turvapaigad, ei saa ka Eesti ID-tarkvara lubada endale sel platvormil ametlikku tegutsemist. Sügisel on aeg vaadata Windows 11 või mõne muu toetatud operatsioonisüsteemi poole, et digitoimingud poole pealt ei katkeks.

Peamised muudatused uue versiooniga aga on sellised:

Lisati ametlik tugi Ubuntu 25.10 versioonile ja üha populaarsemaks muutuvatele Windows ARM seadmetele. See tähendab, et uue põlvkonna energiasäästlikud sülearvutid saavad Eesti ID-kaardiga nüüd veelgi paremini läbi.

Eemaldati Ubuntu 25.04 ja macOS 13 tugi.

DigiDoc4 ja Web eID rakenduse kasutajaliidest on täiendatud ja tekste selgemaks muudetud.

Täiendati CDOC2 vormingus dokumentide krüpteerimise ja dekrüpteerimise tuge. Kui tavaline CDOC on nagu tavaline ümbrik, siis CDOC2 on tugevdatud turvaümbrik, mis peab vastu ka tuleviku küberohtudele.

RIA tuletab meelde, et tarkvara hoidmine värskena on elementaarne küberhügieen. Uue versiooni saab alla laadida aadressilt id.ee.