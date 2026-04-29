Smart-ID konto registreerimine muutub mugavamaks ja turvalisemaks: lisandus ID-kaardi NFC-tugi

Alates tänasest, 29. aprillist saab registreerida Smart-ID kontot kasutades ID-kaarti ja NFC-ühendusega nutitelefoni. Selleks ei ole vaja kasutada arvutit, eraldi kaardilugejat ega avada internetibrauserit. Uus meetod vahetab välja siiani toiminud kaardilugeja-põhise konto registreerimise ning vähendab nii pettuste riski.

Uus NFC-põhine Smart-ID registreerimismeetod täiendab pettuste vastast kaitset, kuna mobiiltelefon ja ID-kaart peavad registreerimisel olema füüsiliselt samas kohas. See muudab oluliselt raskemaks Smart-ID kontode loomisega seotud kelmused, kus ohvreid suunatakse ID-kaardi PIN-koodi sisestama.

"Uus NFC-põhine (kontaktivaba) Smart-ID registreerimine muudab konto loomise nii turvalisemaks kui ka lihtsamaks. Kui varem oli võimalik petturil kasutajat eksitada ja suunata teda ID-kaardiga toiminguid tegema, siis nüüd peab kaart ja nutitelefon olema samal ajal füüsiliselt koos – kaart tuleb panna vastu telefoni. See välistab kaugjuhendamise teel tehtavad konto loomise pettused. Samal ajal muutub protsess kasutaja jaoks mugavamaks: kogu registreerimine toimub otse nutitelefonis, ilma arvuti või kaardilugejata ning sammud on selgemad ja kiiremad," ütles SK ID Solutionsi eID ja usaldusteenuste juht Mihkel Tammsalu.

NFC abil Smart-ID konto registreerimiseks ja uuendamiseks on vaja NFC-toega Eesti ID-kaarti ning NFC-toega nutitelefoni. NFC-funktsionaalsust toetavad alates 2018. aastast väljastatud ID-kaardid, sealhulgas ka uue põlvkonna kaardid, mida väljastatakse alates 2025. aastast.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) elektroonilise identiteedi osakonna juht Anna Õuekallas märkis, et ID-kaardi NFC-kiip annab teenusepakkujatele võimaluse luua lahendusi, mis on samaaegselt nii turvalisemad kui ka kasutajasõbralikumad: "On hea meel näha, et selle funktsionaalsuse kasutuselevõtt järjest laieneb."

Uus meetod muudab Smart-ID kasutuselevõtu kiiremaks ja mugavamaks ning tugevdab e-teenuste kasutamise turvalisust. Täpsem info on siin: www.smart-id.com/et/abi/kkk/registreerimine/smart-id-konto-registreerimismeetodid.