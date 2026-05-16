Google tuleb tagasi algusse: ekraanita Fitbit Air saab musklid tehisaruga isikliku treeneriga

Selles pole midagi uut, esimesed pulsimõõtjad randmel olidki ekraanita. Ka Huawei kõige esimene randmeseade, mis andis vibreerides märku saabunud sõnumitest, tuli ka välja palju rohkem kui kümme aastat tagasi ja oli lihtsalt Bluetoothiga rihm. Google proovib nüüd jälle ja paneb siia juurde moodsa aja asja, tehisintellekti.

Google on valmis tervisetehnoloogia maailma jälle natuke raputama, tuues pärast nelja-aastast pausi lagedale esimese puhtatõulise Fitbiti aktiivsusmonitori nimega Fitbit Air.

Kuid see pisike vidin on vaid jäämäe tipp. Tehnoloogiagigant pühib laualt senise Fitbiti rakenduse, liidab selle oma ökosüsteemiga ja laseb laiema avalikkuse ette tehisintellektil põhineva tervisetreeneri. Kas tegu on tervisemaailma uue valitsejaga või järjekordse tehnikamiljonite tuulutamisega?

Tagasi juurte juurde: mis on Fitbit Air?

Esmapilgul võib uut 99-dollarilist Fitbit Airi vaadates tekkida petlik tunne, et tegu on populaarse ja ekraanita seadme kohta üllatavalt kalli Whoop-i randmerihma koopiaga. Aktiivsusmonitoril puudub ekraan, see on pisike ja kinnitub randmele metallist klambriga rihma abil. Kuid süvenedes selgub, et Google ei kopeeri siiski midagi teist, vaid pöördub tagasi Fitbiti enda kunagiste hiilgeaegade juurde.

Veel 2012. aastal oli Fitbit One lihtne seade, mille sai kinnitada püksivärvli külge, kanda kaelas ripatsina või hoida võtmehoidjas. Fitbit Air äratab selle modulaarsuse ellu kaasaegses kuues.

Fitbit Airi südamikuks on tilluke sensor, mille saab põhirihmast "välja napsata" ja asetada ühte kolmest spetsiaalsest lisakorpusest või rihmast vastavalt sellele, kas suundud pidulikule õhtusöögile või higisele treeningule.

Seade on disainitud neile, kes ei taha oma randmele järjekordset helendavat ja vibreerivat nutikella, mis pidevalt tähelepanu nõuab.

Google’i kodu- ja tervisetehnoloogia asepresident Rishi Chandra selgitab seadme filosoofiat järgmiselt:

"Reaalsus on see, et kuigi kantavad seadmed on teinud tohutuid edusamme, on need paljude inimeste jaoks ikka veel liiga keerulised, liiga suured või liiga kallid. Just siin astub mängu Fitbit Air. Me tahtsime midagi sellist, mida saaksid anda oma lastele või vanematele ja nad saavad selle lihtsalt käele panna. Nad ei pea midagi uut juurde õppima."

Kaalult on seade sulgkerge – koos rihmaga vaid 12 grammi (sensor üksi kõigest 5,2 grammi). Kuigi see on varasematest mudelitest tunduvalt väiksem, peidab seade endas kõiki vajalikke andureid: pulsilugejat, pulssoksümeetrit (SpO2), žiroskoopi, kiirendusandurit ja naha temperatuuri sensorit une jälgimiseks.

Aku peab vastu seitse päeva ning tänu uuele kiirlaadimisele annab vaid viieminutiline juhtme taga olemine terve päeva jagu tööaega. Boonusena saab Airi nüüd kanda paralleelselt Pixel Watchiga – näiteks päeval kannad nutikella ja öösel mugavat Airi.

Suurpuhastus: Fitbiti äpi lõpp ja andmete kokkupanemine

Kuigi Fitbit Air tähistab uut riistvaralist algust, toob see endaga kaasa ka ühe ajastu lõpu.

Alates 19. maist ehk juba mõne päeva pärast kaob ametlik Fitbiti rakendus ajalukku. Google koondab konagi ostetud Fitbiti äpi ja enda Androidi Health Connecti üheksainsaks platvormiks nimega Google Health. Ka Fitbit Premium´i tellimus nimetatakse ümber Google Health Premiumiks, kuigi hind jääb kasutajatele samaks.

See samm on loogiline jätk protsessile, mis algas 2021.astal, kui Google ostis Fitbiti 2,1 miljardi dollari eest. Üleminek pole fännidele alati kerge olnud – üle on elatud armastatud funktsioonide (nagu sõprade väljakutsed) kaotamisi ning ettevõtte algse juhtkonna koondamist.

Tervisetehnoloogia turg meenutab suurt puslet, mille tükid on mööda tuba laiali. Sinu jooksutuurid on Stravas, Garmini või Oura rakendustes, toitumine MyFitnessPalis ja kes teab kus veel ning perearsti terviseandmed hoopis omaette kuskil riiklikus digiloos. Google Health püüab kõik need killud (või vähemalt suure osa neist) üheks terviklikuks pildiks kokku liimida.

Uus Google Health rakendus lubab tulevikus olla platvormiülene, ühildudes nii iOS-iga kui ka teiste tootjate (Garmin, Whoop, Oura) seadmetega, et pakkuda kasutajale ühtset ja selget ülevaadet.

Tehisintellektist treener: kas geenius või jutupaunik?

Koos uue rakendusega astub avalikkuse ette ka Google'i AI-põhine tervisetreener, mis on läbinud põhjaliku beetatesti ligi poole miljoni kasutaja peal. Google lubab, et lõppversioonis on tehisintellekt muutunud tunduvalt täpsemaks ja vähem "jutukaks" ehk see ei tüüta lugejat tühja loba, vaid annab konkreetseid nõuandeid.

Tehisintellekt suudab kokku viia erinevad andmed: sa võid nutitelefoni kaameraga pildistada oma lõunasööki, et see automaatselt menüüsse lisada, küsida tehisintellektilt, kuidas sinu unekvaliteet on seotud viimaste trennidega või lasta luua endale personaalne kohanduv treeningkava.

Privaatsuse pärast muretsejatele kinnitab Google, et need andmed hoitakse reklaamiärist rangelt lahus ning AI treenimiseks andmete jagamine on täielikult vabatahtlik.

Tervisemaailmas on AI-treenerid seni tihti läbi kukkunud, pakkudes kasutajatele kas täiesti valet infot või igavaid, justkui Wikipediast kopeeritud kuivi kokkuvõtteid. Google aga loodab tõestada vastupidist.

Fitbit Air: plussid ja miinused

PLUSSID

Märkamatu disain: Ekraanita, ülikerge ja seda on erakordselt mugav kanda ka magades.

Modulaarsus: Sensorit on lihtne rihmade vahel vahetada või hoopis taskusse pista.

Sünkroonsus: Töötab lõpuks ometi sujuvalt paralleelselt Pixel Watchiga.

Kiirlaadimine: Viie minutiga saab terve päeva jagu akutoidet.

Soodne hind: 99 dollarit teeb sellest suhteliselt odava nutiseadme laiale sihtrühmale.

MIINUSED

Puudub ekraan: Kellaaja või reaalajas treeningnäidikute vaatamiseks peab alati telefoni haarama.

Keskmine akukestvus: 7 päeva on ekraanita seadme kohta pigem tagasihoidlik tulemus.

Nutifunktsioonide puudumine: Ei mingeid teavitusi, kõnesid ega äppe randmel.