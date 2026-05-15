Hüvasti, vabandused! Garmini uued taskukohasemad jooksukellad teevad treeningu alustamise lihtsamaks

Kui oled kunagi mõelnud, et tahaksid jooksmisega alustada, kuid spordikellade keerulised graafikud ja teaduslikud funktsioonid hirmutavad? Jah, Garmini kellad on tavaliselt olnud hirmkallid, kuid nüüd on algajatele midagi odavamat.

Välja tulid uhiuued Forerunner 70 ja Forerunner 170 seeria jooksukellad. Need mudelid toovad premium-klassi AMOLED-ekraanid ja nutikad treeningfunktsioonid kõigi alustavate ja edasijõudnud jooksjate randmetele – ja seda üllatavalt rahakotisõbraliku hinnaga.

Kirkad ekraanid ja lollikindel disain

Möödas on ajad, mil taskukohane spordikell tähendas tuhmi ja igavat ekraani. Mõlemad uued mudelid on varustatud erksavärvilise ja ülimalt puutetundliku 1,2-tollise AMOLED-ekraaniga. Ekraan on hästi loetav ka kõige eredamas kevadpäikeses.

Et aga jooksu ajal higiste näppudega ekraanil vehkimine ebamugavaks ei muutuks, on Garmin säilitanud oma vana hea klassikalise viie nupuga disaini. See toimib alati, on töökindel, sõltumata sellest, kas käes on kindad või kallab väljas vihma.

Forerunner 70 – isiklik "rätsepaülikond" või taskutreener

Forerunner 70 on loodud neile, kes soovivad kvaliteeti ilma üleliigse keerukuseta. Kellal on sisseehitatud GPS, mis mõõdab täpselt jooksuaega, distantsi ja tempot, ning täpne andur randmelt pulsi lugemiseks.

Kõige põnevam uuendus on aga uued kiirtreeningud. See funktsioon töötab nagu intelligentne rätsep, kes õmbleb sulle iga päev uue treeningsoovituse just sinu praeguse vormi järgi. Enda vaevaks jääb vaid määrata, kui kaua ja kui tugevalt iga päev pingutada tahad ning kell paneb plaani paika.

Kui jooksmisest peaks villand saama, ei jää kell sahtlisse tolmu koguma – seadmest leiab üle 80 erineva spordiala ja treeningprogrammi, sealhulgas ujumise, jalgrattasõidu ja jõutreeningu. Füüsilise seisundi hoidmiseks pakub Garmin Coach programm ka väiksema mahuga treeningplaane.

Nutikella režiimis peab Forerunner 70 aku vastu kuni 13 päeva.

Forerunner 170 ja 170 Music – vabadus nutitelefonist

Kui soovid sammu võrra rohkem mugavust, siis Forerunner 170 sisaldab kõiki baasmudeli hüvesid, kuid lisab valemisse Garmin Pay viipemaksed. See tähendab, et saad pärast pikka treeningut poest läbi hüpata ja pudeli vett osta randmeliigutusega – rahakotti pole vaja kaasas tassida.

Melomaanidele on aga mõeldud Forerunner 170 Music. See versioon võimaldab laadida laule, podcaste ja muud sisu otse kella mälusse populaarsetest kolmandate osapoolte muusikateenustest. Ühendada tuleb juhtmevabad kõrvaklapid ja jooksu saab ikka teha täiesti telefonivabalt.

Forerunner 170 ja 170 Music pakuvad nutikella režiimis kuni 10 päeva akuaega ning paistavad silma põnevate värvikombinatsioonidega, ulatudes klassikalisest mustast ja valgest kuni silmapaistva sinakasrohelise ning punakasroosani.

Keha isiklik diagnostikaseade

Lisaks treeningutele on kellad ka tervisejälgijad. Täiustatud unejälgimisfunktsioon, unetreener, südame löögisageduse varieeruvuse (HRV) ja Pulse Ox vere hapnikusisaldust mõõtvad sensorid töötavad koos nagu isiklik diagnostikaseade. Health Status funktsiooniga teab hommikul ärgates täpselt, kas keha on valmis uueks intensiivseks jooksupäevaks või vajaks pigem rahulikku taastumist.