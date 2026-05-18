Online kasiino vastutustundliku mängimise seadete tutvustus

Online kasiinodes mängimine võib olla lõbus ja põnev meelelahutus, kuid samaaegselt on oluline mängida vastutustundlikult. Vastutustundlik mängimine tähendab teadlikku ja kontrollitud mängimist, et vältida hasartmängusõltuvuse ja finantsraskuste tekkimist.

Selleks pakuvad enamik usaldusväärseid online kasiinosid erinevaid vastutustundliku mängimise seadeid, mis aitavad mängijal oma mängukäitumist kontrolli all hoida.

Peamised kontrollimeetmed on sissemakse limiit, kaotuse limiit, kulutuslimiit, ning mänguaja limiit.

1. Sissemakse limiit

Sissemakse limiit aitab sul limiteerida enda võimalusi kasiinosse sissemakse tegemiseks.

Sissemakse limiiti saab reeglina seadistada kas üheks päevaks, üheks nädalaks, või üheks kuuks.

Seadistades näiteks päevaseks sissemakse limiidiks 50 eurot ning igakuiseks sissemakse limiidiks 150 eurot, on sul ühe päeva jooksul lubatud maksimaalselt teha sissemakseid kuni 50 euro eest.

Samas ei ole sul võimalik päevalimiiti enam kasutada, kui sa selle kuu jooksul oled juba 150 euro eest sissemakseid teinud.

2. Kaotuse limiiti

Kaotuse limiit on Eesti kasiinodes enim pakutav vastutustundliku mängimise limiit.

Kaotuse limiit ei lähtu tehtud sissemaksetest, vaid just kaotustest.

Ehk siis eelneva näite puhul on sul konkreetse ajaperioodi jooksul lubatud kaotada kas siis 50 või 150 eurot. Sissemaksetele see limiit mõju ei avalda.

3. Kulutuslimiit

Kulutuslimiit on pisut teistsugune limiit ning see ei sõltu ei sissemaksetest ega ka kaotustest või võitudest.

Oletama taas, et sa oled endale seadistanud 50 eurose nädalase kulutuslimiidi.

See tähendab seda, et ühe nädala jooksul on sul lubatud teha panuseid vaid 50 euro eest. Näiteks 50 ühe euro väärtusega spinni või 250 kahekümne sendist spinni.

Kas tehtud spinni toovad võite või kaotusi, see ei oma siin tähtsust.

4. Ajalimiit

Mõnes kasiinos on sul võimalik enda jaoks seadistada ka mänguaja limiit. Näiteks võid sa sellisel juhul määrata endale kahetunnise lubatud mänguaja iga 24h kohta.

Kahe tunni täitumisel sul sel päeval sel juhul enam mängida ei lubata.

5. Enesevälistamise võimalus

Kui mängija tunneb, et kontroll mängimise hakkab kaduma, on alati võimalik kasiinos ennast ka mingiks ajaperioodiks blokeerida. Kas siis kõigist mängudest, või näiteks ainult slotimängudest või ainult spordiennustustest.

Suuremate probleemid korral on sul aga võimalik blokeerida oma ligipääs kõigisse Eesti kasiinodesse. Seda saad sa teha EMTA lehel.

Kuidas limiite seadistada

Enamikes online kasiinodes on sul võimalik leida vastutustundliku mängimise limiitide muutmise lehekülg kusagilt enda konto alt. Ning neis saad sa limiite seadistada ise miliganes sul selleks soov on.

Küll aga on kahjuks ka päris palju neid kasiinosid, kus sul endal on soovi korral võimalik vaid enda konto mõneks ajaks blokeerida. Kui sedagi.

Siiski peavad seaduse järgi ka need kasiinod sulle pakkuma võimalust limiitide seadistamiseks. Kas ühel või teisel viisil. Aga neis on sul selleks vaja ühendust võtta kasiino klienditoega, kes siis seadistab need limiidid sinu eest.

Vastutustundliku Eesti Online Kasiinod (vastutustundlikudkasiinod.com) leht näitab sulle soovi korral täpselt ära, millistes kasiinodes sul on võimalik ise seadistada oma vastutustundliku mängimise limiite, ning millistes sul on selleks vaja ühendust võtta klienditoega. Samuti leiad sealt infot selle kohta, milliseid limiite sul erinevatel saitidel võimalik seadistada on.

Mida limiitide seadistamisel tähele tuleks panna

Kuigi paljudes kasiinodes on sul võimalik seadistada mitu erinevat limiiti samaaegselt, siis mõnes kasiinos on sul võimalik korraga seadistada vaid üks limiit.

Näiteks saad sa seadistada kas sissemakse limiidi või kaotuslimiidi, aga mitte mõlemat.

Või siis saad sa seadistada kaotuslimiidi ainult üheks ajaperioodiks, mitte kõikideks. See tähendab siis seda, et kui sa oled endale seadistanud limiidi üheks nädalaks, siis seadistades selle nüüd ka üheks kuuks, nädala limiit kaob. See ei ole õnneks küll reegel, aga sellest võiksid kindlasti teadlik olla.

Lisaks pakuvad mõned üksikud kasiinod sulle küll näiteks kaotuslimiidi seadistamise võimalust kas päevaks, nädalaks või kuuks, kuid seadistatud limiit kehtibki vaid näiteks üks nädal või üks kuu ning selle aja möödudes tuleb sul limiit uuesti seadistada.

Äsja mainitud erisused ei ole õnneks just liiga tavalised, ning enamikes kasiinodes, milles sul on võimalik limiite ise seadistada, saad sa teha seda ilma keerukate lisanüanssideta.

Seadista vastutustundliku mängimise limiidid kohe pärast kasiinoga liitumist

Online kasiino vastutustundliku mängimise seaded on loodud selleks, et kaitsta mängijaid võimalike probleemide eest ning pakkuda neile tööriistu, mis aitavad sul oma mängukäitumist kontrollida.

Seetõttu on iga uue kasiinoga liitudes alati mõistlik koheselt paika panna ka oma vastutustundliku mängimise limiidid.