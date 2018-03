Blogija Marii-Heleen Penu soovitab: kuidas sotsiaalmeediapildid mõjuvateks muuta

Elu lahutamatuks osaks on saanud ilusate hetkede jäädvustamine ning nende jagamine teistega kas blogi või sotsiaalmeediakonto kaudu. Kindlasti on igaüks aga tähele pannud, et mõne inimese postitused saavad rohkem kuvamisi ja meeldimisi kui teiste omad. Reisi- ja elustiiliblogija Marii-Heleen Penu soovitab nippe, kuidas oma postitustega rohkem kuulsust koguda nii iseendale kui firmale.

Statistika kohaselt jagatakse ainuüksi Instagramis ööpäeva jooksul välja 3,5 miljardit meeldimist ning selles virvarris silma paistmiseks tuleb järgida mõningaid teatud reegleid.

stormi webster 👼🏽 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

Maailma kõige enam laigitud Instagrami postitus.

Mõtle postitus hoolega läbi

Kuna suvalist pildimaterjali tekib internetti iga minutiga, on oluline mõelda oma fotod ja sõnumid hoolega läbi. Kas tahad teistele näidata mõnda uut ägedat toodet, mida ise kasutad või hoopis postitada imearmsat pilti oma koerast? Igal pildil peaks olema selge fookus, huvitav rakurss ja kindel mõte.

“Oma sotsiaalmeedia- või blogiseinast võiks mõelda justkui kunstigaleriist, kus ripuvad ainult väärt teosed. Igapäevased hetked on tänapäeval viisakas Instagrami story’desse paigutada,” selgitab Penu. “Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem tähelepanu see kogub. Samuti tasub aeg-ajalt hinnata oma pildiseina üldmuljet ning ansamblist välja kukkuvad pildid kustutada või arhiivi panna.”

Kasuta fototöötlusprogramme

Iga eduka postituse alus on hea kvaliteediga pilt, ent sära ja veetlust saab fotodele lisada ka kerge töötlusega. “Kõik oleneb sellest, milline on lõpptulemuse ootus ning vastavalt sellele tuleks ka õige rakendus valida,” täpsustas Penu ning lisas, et tema telefonis on olemas nii VSCO cam, Lightroom, Snapseed, Filterra aga ka Boomerang ning Glitter cam.

“Sätin hoolega telefoni enda seadeid, et juba telefoni salvestuks parima kvaliteediga foto. Viimasel ajal olen selfie’sid teinud kahe esikaameraga Samsung Galaxy A8 telefoniga, millega saab edukalt ka hämaras pildistada ning seeläbi valguse ja varjuga huvitavalt mängida,” ütleb Penu. “Tänapäeva fotomaailmas – olgu pildistatud telefoni või fotoaparaadiga – on kerge töötlus tähelepanu tõmbamiseks igal juhul vajalik.”

Neiu ei pea töötlemist halvaks tooniks, vaid pigem julgustab rohkem erinevate rakendustega katsetama. “Peaasi, et töötlusega liiale ei mindaks, see annab vastupidise efekti,” õpetab Penu.

Postita õigel ajal

Terve teadus on ka see, millal tuleks pilt internetti laadida. Kuigi paljud postitavad emotsionaalse hetke Instagrammi, Facebooki või blogisse kohe pärast pildi tegemist, ei pruugi see alati parimaid tulemusi anda. Et olla postituste topis, tuleb tunda kohalikku internetimaastikku.

“Eestis tasub postitada õhtuti, mil inimesed on kodus, on ära söönud ning keskenduvad meelelahutusele – näiteks kella kaheksa ja kümne vahel õhtul. Siis võib saada isegi veerandi võrra rohkem meeldimisi kui näiteks varahommikul postitatud piltidele,” ütleb Marii-Heleen Penu. “Samas tuleb vaadata ka konteksti – näiteks reede õhtul hinnatakse ja kommenteeritakse pilte vähem, sest inimesed on tihtipeale seltskonnas ning ei veeda nii palju aega sotsiaalmeedias kui tavaliselt. Seega ei pruugi postitatud pilt jõuda paljude silmapaarideni.”

Kasuta populaarseid hashtage

Iga postituse juurde käivad loomulikult ka hashtagid. Teadlaste hinnangul on kõige silmatorkavam, kui postituse juures on 11 hashtagi, ent Marii-Heleen Penu sõnul sõltub palju ka nende sisust.

“Laias laastus võiks kasutada kaht tüüpi hash-tage: kohalikke ja universaalseid. Näiteks #puhkus või #pärnu on head, ent #vacation ja #beach toovad meeldimisi ka mujalt maailmast ning tõstavad postituse rohkem nähtavaks, mis omakorda loob võimaluse, et inimesed seda enam vaatavad,” räägib Penu.

Ole internetis aktiivne

Kogu virtuaalne edu sõltub aga lõppkokkuvõttes sellest, kui palju on Su blogil lugejaid või sotsiaalmeediakontol jälgijaid. Kriitilise koguse jälgijate saamiseks tuleks teha kvaliteetseid poste iga päev ning esialgu aitab uusi tuttavaid koguda ka see, kui ise oled teiste profiilide aktiivne jälgija – tõenäosus, et sind vastu jälgitakse, on täiesti olemas.

“Kui postitamisel eelmainitud soovitusi arvesse võtta ning olla käituda internetis ka üldiselt viisakalt ja stiilselt, siis tõenäoliselt märkate juba peagi, et teie postitused ei olegi nii üksildased kui varem,” ütleb Penu.