3D printeriga uude aastasse - printerid ja graveerijad, mis praegu enneolematult soodsad

(Sisuturundus)

3D printer on sama kallis kui odavamad mobiilid, aga kunagi olid sellised seadmed sama kallid kui odavamad autod. Nüüd võib aga saada endale hobiks või elulisteks vajadusteks seadme soodushinnaga juba isegi (mõne)saja euroga. Vali endale siit sobiv välja või vaata kõiki tehnoloogiahuviliste kodus nokitsejate pakkumisi siit.

Fulcrum Minibot 1.0 - 91,3 eurot (-46%)



Väike ja lihtne 3D printer Fulcrum Minibot 1.0 maksab praegu alla saja euro ja on mõeldud lapse esimeseks selliseks seadmeks, et tundma õppida 3D printimise põnevat maailma. Oma kompaktse kuubikujulise korpusega (210 x 210 x 220 mm) saab seda lihtsalt ära panna ja välja võtta, kui vaja, värviliselt puuteekraanilt on lihtne seadistada.

Kaasasolev tarkvara aitab kergelt mänguasju ja lihtsamaid kujundeid välja printida.

Creality 3D Ender-3 PRO - 150,23 eurot (-33%)

Ainult 60 eurot rohkem ja saad endale juba PRO tasemel 3D printeri. Creality 3D Ender-3 PRO on küll vaja ise kokku panna, aga see pole juhendite abiga üldse keeruline. Juhendid on ingliskeelsed. Printer ise saabub väga kiirelt Tšehhi laost. See aga tähendab, et Euroopa Liidu siseselt makse ei lisandu. Välja trükkida saab 220 x 220 x250 mm suurusi asju, trükifail võib olla nii SD kaardil kui ka üle võrgu saadetud.

Flsun Q5 - 171,81 eurot (-37%)



3D printer Flsun Q5 on natuke teistsuguse konstruktsiooniga, kui tavalised kolmeteljelised 3D printerid. Nimelt juhitakse selle prindipead kolme liigendiga. Masina peab ise kokku panema ja tänu oma kolmele pikale tugisambale on võimalik sellise konstruktsiooniga printeril kõrgemaid asju välja trükkida. Põhja pindala printimisalusel on 220 x 220 mm.

Kuna prindipea on titaanist, siis toetab see ka elastsete filamentidega trükkimist - saad pehmeid kummilaadseid detaile välja printida.

Kaup saabub kiirelt ja maksuvabalt Saksamaa laost.

Ortur Laser Master 20W - 204 eurot



Itaalias ja Saksamaal on lasergraveerija väga populaarne. Miks mitte proovida ka Eestis enda asjadele või isegi toidule kujutisi ja tekste printida?

Ortur Laser Master 20W graveerimispinna suurus on 160 x 150 mm, seade toetab ka laserpäid, mis on suurema võimsusega ja võivad õhematest materjalidest väljalõikeid teha. Laseri võimsus on reguleeritav, et saaks ka kergestisüttivaid materjale, nagu papp ja paber, turvaliselt lõigata.

Kui tahad suuremaid pindu graveerida, siis sobib ORTUR Laser Master 2 (240,7 eurot). Selle tööpinna suurus on kuni 400 x 430 mm.