VIDEO: ABB, Ericsson ja Swisscom näitasid Davosi majandusfoorumil, kuidas 5G tööstust muudab

ABB ja Ericsson koos Swisscomiga tutvustasid Šveitsis Davosis toimuval maailma majandusfoorumil (World Economic Forum – WEF) esimest korda, kuidas saab roboteid juhtida suurte vahemaade tagant reaalajas 5G võimaluste abil.

WEF-ile kogunenud maailma liidrid nägid 5G võimaldatava üliväikese viitega andmeside võimalusi tööstuses, kui Davosi kongressikeskuses joonistas ABB robot YuMi liivale sõnumi, mille 1,5 km kaugusel asuv teine YuMi robot samal ajal tekitas.

Selline samaaegne tegutsemine sai võimalikuks Ericssoni tehnoloogiaga varustatud Swisscomi 5G-võrgu kaudu reaalajas. Mitmeaastase tehnilise koostöö tulemusel on ABB ja Ericsson välja töötanud põhitehnoloogiad, mis on vajalikud seadmete ühendamiseks 5G mobiilsidevõrgu kaudu.

"5G traadita tehnoloogiad lihtsustavad robotite ühendamist pilve ja tehase automatiseerimissüsteemidega," märkis ABB Grupi robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkonna juht Sami Atiya. "See võimaldab kiiremat juurdepääsu rohkematele andmetele ja paremat ülevaadet otsuste tegemisel ning aitab parandada tõhusust ja töökindlust kogu tootmistsükli vältel. Kui asendame traditsioonilised juhtmetega seadistused 5G mobiilsidevõrkudega, saame paindlikkust tootmises märkimisväärselt suurendada."

Uue tehnoloogia abil saavad ettevõtted rakendada tehastes olevate masinate kasutamisel suurimat paindlikkust, mida aitab saavutada 5G võrkude kasutamine suurte autonoomsete masinate ja robotite rühmade juhtimiseks.

5G oluliseks eeliseks tööstuskeskkonnas on see, et ühe seadme juhtimise või üheotstarbelise tööpõhimõtte asemel saab masinaid juhtida ühe keskse ressursiga, vähendades nii operatsioonitehnoloogia- kui ka IT-süsteemide halduse ja hoolduse kulusid. 5G aitab juhtida tööstuste digitaalset ümberkujundamist ning suurendada tootmise valdkonnas tootlikkust ja kvaliteeti.