Telia tahab ADSL ühendustega mõne aasta jooksul lõpetada

Telia Eesti plaanib järgneva nelja aastaga kõik oma tänased ADSL-tehnoloogia kliendid üle viia kaasaegsematele tehnoloogiatele, mis tähendab senisest tunduvalt kiiremat ja kvaliteetsemat internetiteenust. Igale poole see valguskaablit siiski veel ei too, ka üle vaskjuhtmete saab kiiremat netti, kui kasutada ADSL-ist moodsamaid tehnoloogiaid.

Telia võrgu ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juhi Toivo Praakeli sõnul on Telia ADSL tehnoloogia nii ajale kui klientide vajadustele jalgu jäämas, mistõttu seisab vahemikus 2017-2020 ees suuremahuline tehnoloogiauuendus.

„ADSL on paljusid meie kliente teenindanud alates sajandivahetusest. Tänased sisuteenused ning just kvaliteetse videosisu edastamine üle interneti nõuab kordades kiiremaid ühendusi. Seetõttu panustame lähiaastatel selle asendamisele uute tehnoloogiatega,“ ütles Praakel.

Käesoleva aasta lõpuks on Telial suurusjärgus 240 000 lairiba interneti klienti, kellest ADSL-il põhinevaid lahendusi kasutab ca 90 000 klienti. Aastaks 2020 on plaan need kliendid viia üle kas optilisele kaablile, vaseühendusel põhinevatele tehnoloogiatele VDSL2+ ja G.Fast või siis raadiosidel põhinevale tehnoloogiale F4G.

Kui ADSL kaob, saavad 80% klientidest 100 Mbit/s ühenduse

Selleks ajaks võiks Telia lairibaklientide jaotus olla umbes selline, et 50% klientidest kasutab optikat, 40% VDSL2 ja G.Fast tehnoloogiaid ning 10% F4G lahendust. See, millist lahendust konkreetses piirkonnas kasutama hakatakse, sõltub nii piirkonna rahvastiku tihedusest kui ka seal asuvatest praegustest ühendustest.

„Pilt võiks siis olla umbes selline, et 80% meie klientidest saavad kasutada vähemalt 100 Mbit/s kiirusega internetti,“ lisas Praakel.

Tema kinnitusel on Telia enda esimene eelistus alati optiline ühendus ning kui vähegi võimalik, panustatakse sellele.