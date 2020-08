Aitab mängimisest, hakkame tööle: AOC ärimonitori 27P2C test

Äriklassi monitoril on vajalikud omadused mugav enda järgi reguleerimine (et jaksaks pikki tööpäevi ekraani taga istuda) ning mugav ühendamine sülearvutiga. AOC uus monitor tundubki olevat nendele omadustele keskenduvat. Midagi muud eriti silmatorkavat AOC 27P2C juurest eriti ei leiagi.

Kaasas on kaablid Displayporti, HDMI ja USB C kaudu ühendamiseks. Ärikasutaja jaoks on olemas ka KVM ehk siis monitori külge saab ühendada ühe klaviatuuri ja hiire mitme arvuti juhtimiseks.

Monitori kokkupanek on ka ainult paar klõpsu ja ühe poldi kinnikeeramine.

Ekraani reguleerimiseks on piisavalt võimalusi, et kontoris istuja saaks võimalikult ergonoomiliselt end tööle sättida. Alusel keerleb ekraan vasakule-paremale, jalal on liuglev siin, et tõsta vaatepilti üles-alla üsna suures ulatuses (15 cm) ning ka kallet saab reguleerida. Lisaks võib ekraani pöörata püstipidiseks.

Eraldusvõime on üsna tüüpiline – Full HD, vaatenurk samuti igas suunas kuni 178 kraadi. Eelsätetes on hulk valikuid, millisena tahad monitori kasutada: kas veebisurfiks, teksti kirjutamiseks, lugemiseks või mängimiseks. Kuigi tegemist on ärimonitoriga, saab sellega mängida ka.

USB C kaabliga saab ühendada vastava arvuti, millel on Displayport üle USB. Monitoril on omakorda tugi toitele üle USB C, nii et sülearvuti saab ühendada ekraaniga vaid ühe kaabliga, mis edastab pilti ning samal ajal monitori kaudu laeb sülearvuti akut. Ärikasutajatele on see eriti mugav – tööle polegi vaja adapterit kaasa võtta. Lisaks on monitoris USB 3.2 Hub, seega kõik lisaseadmed klaviatuurist ja hiirest alates võivad olla püsivalt töökohal monitori taga, arvutisse läheb vaid üks USB C kaabel nende kõigiga ühendamiseks.

Mängurimonitori jaoks pole sel ekraanil küll mingeid erilisi tippnäitajaid, aga värskendussagedus 75 Hz ja reageerimisaeg 4 ms lubavad ka mõnesid mänge mängida, kus reageerimiskiirus pole nii määrav. Graafika- ja fototöötluseks on siiski 100% sRGB värviruumi katvus, mis paljudel juhtudel on üsna piisav. Adobe RGB värviruumi katvus on 73%.

Vaikimisi tunduvad kuvari värvid pisut kollakamad-punakamad, mis vihjab sinise värvi vähendamisele. Iseenesest on see silmasõbralikum, kuid võimalikult täpsete värvide saamiseks võiks kuvarit siiski kalibreerida.

USB Hubi saab ühendada kuni neli seadet (USB 3.2 x 4). Sisseehitatud stereokõlarid pole midagi erilist, nagu ikka kontorimonitoride juures on juhtunud, kuid ka väga halvasti ei saa nende heli kohta öelda. See on siiski mahlakam ja loomulikum heli, kui sülearvutite kõlaritest endast tavaliselt tuleb.

Kuna ekraanil on külgedel väga õhukesed servad, siis saab mitu monitori tihedalt üksteise kõrvale panna ja saab niimoodi poole laiema (või kolm korda laiema) vaatevälja.

Kas tasub seda monitori soetada? Ärikasutuseks kontoris või kodutöökohal on see ligi 230-eurone monitor igati kohane. Ei mingeid lisakellasid ega vilesid, vaid head ühendused ja korralik reguleeritavus. Ainult et USB C kaudu laadimine ja kõik-ühes lahendus võib olla liiga futuristlik, olles kasutatav vaid uusimate arvutitega. Samas annab see monitorile ka tulevikukindluse, et uute masinatega pole isegi toiteplokki enam tööl vaja, kõik vajalik on ühe USB C kaabli taga.

PLUSSID

+ kitsad servad

+ asendi hea reguleeritavus

MIINUSED

- reageerimiskiirus ja värskendussagedus on üsna tavalised

- USB C ühenduse kaudu kuvari dokina kasutamine on hea ja mugav, aga paljudel süleritel pole selle tuge

TEHNILISED ANDMED

Ärimonitor AOC 27P2C

Hind: ca 230 eurot

Ekraani suurus: 27-tolline

Eraldusvõime: Full HD, 1920 x 1080 pikslit

Värskendussagedus: 75 Hz

Reageerimisaeg: 4 ms

sRGB värviulatus: 100%

Adobe RGB värviruum: 73%

Vaatenurk: (CR10) 178º / 178º

Ühendused: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, USB-C (DP Alt Mode), USB Hub, 4x USB 3.2 (Gen1), Audio sisend Line in, Audio väljund kõrvaklappidesse (3,5 mm)

Kõlarid: 2x 2 W

Kaasas: HDMI 1,8 m kaabel, DisplayPort 1,8 m kaabel, Audio 1,8 m kaabel, USB C 1,8 m kaabel