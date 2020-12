Ülilai: AOC tutvustas oma uut 32:9 kuvasuhtega nõgusmonitori

AOC tõi välja oma suure, 49-tollise (diagonaal üle meetri - 124 cm) monitori AGON AG493UCX, millel on ülilai kuvasuhe 32:9. Ühes paneelis on praktiliselt kaks 27-tollist QHD-ekraani kõrvuti.

32:9 kuvasuhtega ekraanid on olnud olemas alates 2017. aastast. Viimasel ajal on neid tehtud ka ärikasutajatele, kuid mänguritele on eriti suured ja ülilaiad ekraanid olulised hea graafikaga võrgumängude mängimiseks. Mängurimonitorid on tavaliselt ka nõgusamad, kui ärimonitorid, et panoraam-efekt oleks suurem.

Kolmest küljest raamideta AG493UCX pakub ambitsioonikale mängurile erakordset mängu sisse minemise võimalust. Mänguritele olulised tehnilised näitajad on järgmised:

värskendussagedus 120 Hz

reageerimisaeg (MPRT) 1 ms

DisplayHDR 400 ja FreeSync Premium Pro

resolutsioon 5120 x 1440 pikslit

kõrvuti piltide kuvamise režiim

erinevate signaaliallikate KVM-lülitile ja USB-C sisendid

Tänu erinevate signaaliallikate sisenditele on see monitor hea tööriist ka sisuloojatele, juutuuberitele ja striimijatele.

Monitori katkematu paneelikumerus on 1800R (raadius 1,8 m) ning see täidab ka kasutaja perifeerse vaatevälja. Kuvasuhtega 32:9 monitori resolutsioon on

5120 x 1440 pikslit ja värskendussagedus on kuni 120 Hz.

Kõige paremini tulevad selle monitori eelised välja mängimisel. Olenemata sellest, kas kasutaja eelistab virtuaalses juhikabiinis taeva all liuelda või mänguvõidusõiduautos ringiaegu parandada, võimaldab ülilai kuvasuhe toimuvasse täielikult sisse elada, eriti simulaatorimängudes.

Laia ekraanipinna tõhusamaks kasutamiseks saab kasutaja selle kõrvuti piltide kuvamise režiimi abil kaheks jagada nii, et kahte 16:9 kuvasuhtega pilti

näidatakse teineteise kõrval. Korraga kahel arvutil töötavate kasutajate käsutuses on ka KVM-lüliti, mis paneb sama klaviatuuri/hiire tööle mõlemal

arvutil – selline seadistus sobib hästi mänguritele, kes kasutavad striimimiseks eraldi arvutit.

AG493UCX võimaldab kasutada USB-C kuvasisendit (DP Alternate režiimi kaudu) ning USB-C kaudu saab näiteks ühendatud sülearvutile anda 65 W toidet.

Kuvari VA-paneeli loomulik kontrastisuhe on 3000:1, maksimaalne heledus 550 nitti, värviruumide katvus 121% sRGB, 90% AdobeRGB ja 90% DCI-P3 ning vaatenurgad 178°/178°. VESA

DisplayHDR 400 tähendab, et suure dünaamilise ulatusega sisu kuvatakse sarnaselt sellega, kuidas inimese silmad valgust tajuvad.

AG493UCX muud lisafunktsioonid on järgmised:

100 mm kõrgune, -3,5°/13,5° kallutatav, -15,5°/15,5° pööratav tugev jalg;

kaks 5 W kõlarit;

kaks HDMI 2.0 ja kaks DP 1.4 sisendit;

kolme pesaga USB 3.1 jaotur ja USB-C sisend (toetab videosignaali ja 65 W toitevõimsust);

FPS kaadrisageduse loendur ja Dial Point (sihikumärk);

kolm kasutaja seadistatavat ja kokku kuus mängurežiimi erinevate žanrite jaoks;

FlickerFree tehnoloogia ja Low Blue valguse režiim;

uue loogilise ülesehitusega ekraanimenüü ja tarkvaraline ekraanimenüü (AOC G-Menu).

AOC AGON AG493UCX on Euroopas müügil alates detsembrist 2020 soovitusliku jaehinnaga 1089 eurot.