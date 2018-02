Mis lahti? Huawei P10 saab enne õhtut tühjaks (aastane test)

Toimetuse aastase testi telefon Huawei P10 oli siiamaani hiilanud täitsa korraliku akuga, mis õhtusse jõudes halvemal juhul 40% peale langes, kuid viimastel päevadel on tabanud seadet tõsine energiakriis. Kell on 9 õhtul ja alles on jäänud 20%, lubatakse veel energiasäästlikult kuni paar tundi tööaega. See aga tähendab, et enne magamaminekut viskab mobiil tõenäoliselt pildi juba taskusse.

Eile nii juhtuski. Miski on hakanud jõhkralt akut kurnama. Mis see küll olla võiks?

Tuletame meelde - mõned päevad tagasi hakkas Facebooki rakendus telefonis järjekindlalt kokku jooksma ja muutus kasutuskõlbmatuks. Kuid Facebookil on ju olemas FB Lite, lahja ja telefoni vähem koormav äpp?

Justnimelt. See saigi paigaldatud. Lisaks sai veel üle käidud kõik vanad äpid ja maha installitud mittevajalikud. Nüüd, kui akukurnajate edetabelit vaadata, on aga pilt selline.

jah, seesama FB Lite on esiviisikus. Bitwalking, mis on üks kahtlane äpp, mis lubab käimise eest raha, oli kuid varjusurmas, aga kui teda korra näppida, siis kurnab telefoni väga tugevalt ja kipub ka taustal tööle jääma. Lisaks muidugi tüüpilised muud programmid, aga need olid enne ka sellised. Vaatame täpsemalt, milline äpp kui suure osa energiakriisi annab.

Kas tõesti Lite? Kas tõesti Facebooki äpp, mis pidi olema lihtne ja kerge ja nutitelefoni vähem kurnama? Rääkige oma kogemusest ka, kas ka teistel telefonidel on see niimoodi? Lisaks pidi Lite kulutama vähem andmesidet, olema kiirem ja lihtsama kasutajaliidesega... need kaks viimast vastavad ilmselt tõele, aga akukasutus on meie aastase testi telefonis P10 küll kohutav.

Muu elu

Muus osas on Huawei P10 aastases testis hästi vastu pidanud. Telefoni tagakülge kattev ümbris hoiab kriimustused eemal, ka sametine ümbris ise pole eriti kriime omandanud.

64 GB sisemist mälu paistab ka tänapäeval piisav olevat, kasutatud on seni vaid 32 GB. Sellest püsivara 11,3 GB, äpid 8,3 GB, pildid 5 GB, videod 1 GB jne. Need numbrid olid enne Huawei mälupuhastust, mida pole juba kuu aega tehtud. Mälupuhastusega vabanes kõigest sellest 3,85 GB lisaruumi (suurim hulk - 3 GB puhvermälu andmetest).

Test jätkub. Arvestades sellega, et aja jooksul koguneb mobiili pidevalt seda aeglustavat sodivara, teeme varsti Huawei P10-le tehaseseadistuste taastamise ja äpid saavad värskelt üle installitud. Hea on siis vaadata, kui palju see mobiili jõudlust ja akukestvust parandab.