Aceri uusim mänguriarvuti vabanes liigsest paksusest

Mitte ainult tahvel-sülerid ei muutu suve lähenedes õhemaks - Taiwani messil Computex Taipei näitas ka tuntud mänguriarvutite tootja Acer uut õhemat klassi ja tõi välja masina Acer Predator Triton 700, mis muide mahutab vaatamata vähenenud korpusele uusima NVIDIA graafikakaardi NVIDIA GeForce GTX 1080.

Kõik mahutati uude kesta ära täiustatud soojusvahetuse kasutuselevõtuga.

Predator Triton 700 südameks on uusim suure jõudlusega NVIDIA GeForce GTX 1080 (ülekiirendamist võimaldav) graafikaprotsessor ja standardpingega 7. põlvkonna Intel Core seeria protsessorid, mis on mahutatud 18,9 mm paksusesse alumiiniumkorpusesse. Lisaks suurendavad Aceri metallist 3D-ventilaatorid AeroBlade õhu juurdepääsu 35% , kuid võtavad seadmes vähem ruumi. Kaks RAID 0 konfiguratsiooniga NVMe PCIe SSD-ketast ja kuni 32 GB DDR4 2400 MHz mälu tagavad süsteemi tippjõudlusega töö, mis mängudeks vaja.

Tõeliselt kaasahaarava mänguelamuse saamiseks pakub virtuaalreaalsusseadmete kasutamist võimaldav Predator Triton 700 15,6-tollisel täis-HD IPS-ekraanil säravat ja elavat pilti. NVIDIA® G-SYNC™-i tagab ülisujuva mänguelamuse. Dolby Atoms®-i ringheli ja Acer TrueHarmony™ tagavad kaasahaarava, selge ja rikkaliku akustikaga heli; Skype‘i ärirakenduse sertifikaat tagab selged ja katkestusteta vestlused.

Sülearvuti muude mänguri nõudmistega arvestavate funktsioonide hulka kuuluvad võrgutehnoloogia Killer DoubleShot Pro ja Thunderbolt 3 ühendus, mis pakub kiirust kuni 40 Gbit/s ning toetab kaht 4K-videoväljundit. Mudelil Predator Triton 700 on ka kaks USB 3.0 liidest (võimaldades väljalülitatud olekus laadimist USB-ühenduse kaudu), üks USB 2.0 liides, HDMI 2.0 liides, üks DisplayPort pesa ning kaabelühenduse loomiseks gigabitine Etherneti võrguliides. Võrguühenduse tehnoloogia Killer DoubleShot Pro, mis tuvastab kiireima võrguühenduse (Ethernet või traadita side) ning saadab kogu prioriteetse liikluse selle liidese kaudu, aga tavaliikluse teise liidese kaudu.

Üliõhukeste mängimiseks mõeldud sülearvutite sarja uusimal liikmel Predator Triton 700 on tagasihoidlik minimalistliku disainiga must korpus ning selged jooned ja lõigatud esinurgad. Klaviatuuri kohal asuv suur Corning Gorilla kriimustuste ja purunemise vastu karastatud klaasplaat on nagu aken sülearvuti jahutussüsteemi, paljastades AeroBlade 3D-ventilaatori ja viis soojustoru, toimides samal ajal ka täppispuuteplaadina.

Loomulikult poleks mängimiseks mõeldud sülearvuti täielik ilma mehaanilise klaviatuurita, millel tippimine on mugav ning reageerimisaeg täpne ja kiire. Klahvid on RGB-taustvalgustusega ning neid on võimalik üksikult programmeerida.

Tarkvara PredatorSense kaudu saavad mängurid juhtida ja kohandada seadme Predator Triton 700 olulisi andmeid (sh valgustus, kiirklahvid, ventilaatori reguleerimine ja süsteemi üldine jälgimine) ühe keskse liidese kaudu.

Hinnad ja saadavus

Mängimiseks mõeldud sülearvuti Acer Predator Triton 700 tehakse Põhja-Ameerikas kättesaadavaks augustis hinnaga alates 2999 $ ja EMEA piirkonnas, kuhu kuulub ka Eesti augustis hinnaga alates 3399 €. Lisandub käibemaks, hinnad on soovituslikud.