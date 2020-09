VIDEO: Amazon tutvustas valvekaamerat, mis võib sinu kodus ringi lennata

Valvavad droonid pole enam isenesest mingi ulme, ka Eestis toodetakse selliseid. Kuid kodus ringi lendavad väikesed robotputukad on asjad, mille eest on meid "hoiatatud" juba aastaid, niisamuti nagu on aastaid räägitud drooniga kohaletoimetatavatest pakkidest. Amazon võttis selle teema uuesti tõsisemalt käsile ja tutvustas täna öösel USA-s toimunud uute toodete tutvustusel kaamerat Ring Always Home Cam, mille vaateväli on enam, kui 360 kraadi - tegelikult saab vaadata igasse nurka ning vajadusel ka pätti peletada, nagu allolevast videost näha.

Seni, kui vargad droonkaameraid oodata ei oska, on neist ilmselt abi ka peletamisel, aga kui tüütud pinisejad igapäevasemaks muutuvad, siis pole eriti raske neid täpse hoobiga maha tuua. Samas võib selline lahendus aidata koduomanikke ühe kaameraga hakkama saada, kui kodu vaja eemalt valvata. Droonkaamera lendab just sinna nurka, kus midagi kahtlast toimus ja näitab omanikule, mis seal toimub. Pärast lendu leiab droon nagu robottolmuimeja tee tagasi baasi, kus saab laadida akusid ja oodata järgmist väljalendu.

Droonile on võimalik äpist programmeerida etteantud teekonna, mida läbi lennates saad ülevaate kõigist ruumidest - kas unustasid näiteks kuskil akna lahti või kas vedelevad võtmed esikukapil?

Privaatsuse tagab Amazoni sõnul see, et baasjaamas on kaamera peidetud korpuse sisse ja filmimine algab alles siis, kui droon õhku tõuseb. Seega on võimatu filmida ilma põrinata, mida ise kuuled. See märkus on oluline, sest eelmisel aastal jõudis Ring uudistesse kaamerasse sisse häkkimise pärast.

Tiivikud on kaitstud, nii et ka kokku põrgates ei hekselda droon midagi katki. Muidugi kasutatakse ka kõiki moodsaid takistuste vältimise tehnoloogiaid, et lennumasin ka ootamatute takistustega ei kohtuks.

Vaata videot, millega Amazon uut kaamerat tutvustab ja kus droon kohtub murdvargaga. Usutav?



The Verge postitas ka hulga küsimusi, mis lendava valvekaameradrooniga tekkisid. Mõned küsimused, mis tekivad, on näiteks on sellised: "Kui politseil on läbiotsimisorder, kas ta saab siis minu drooniga ringi lennata?", (Kas Ringi peakorterist keegi saaks drooniga minu tubades ringi lennata?", "Kui ukse toas kinni paned, kas droon lendab siis vastu ust ja sureb maha?", "Kas see on kassile hea mänguasi?", "Kes korvab kahjud, kui droon vastu hinnalist maali / vaasi lendab?" jne.