Android Project Treble ehk tõeline Apple´i konkurent

Miks meie räägime muudkui, et Android 8-t ei ole ja miks see on halb. Sest iga normaalne tootja tuleb välja android 8-ga koos projekt Treble´iga.

Androidi kõige suurimaks probleemiks on uuendused. Kui Apple´i seadmete elueaks loetakse umbes 4-5 aastat, siis Androidil on see parimal juhul vaid kaks. Samal põhjusel hoiavad ka kasutatud iPhone´id ja muud i-tooted paremini oma hinda ka kasutatud peast.

Androidi saavad kehvema toega seadmed parimal juhul vaid mõne turvauuenduse ning neljandik kõigist seadmetest kasutavad ikka veel versiooni 6 ning tõenäoliselt ei saa kunagi 7-t,

olgugi et Android 8 juba 10 kuud kättesaadav olnud.

Treble on teadaolevatest Androidi muudatustest üks suurimaid ning tänu sellele väärib ka erilist tähelepanu.

Androidi uuendused

Google saab uue Androidi versiooni valmis ning avaldab selle koodi vabalt kasutamiseks. Erinevad kiibitootjad nagu Qualcomm teevad konkreetsele Androidile oma draiverid ning edastavad need mobiilitootjatele. Tootjad omakorda lisavad oma visuaalse välimuse ning sõltuvalt tootjast kes kui palju muid vigureid. Sealt omakorda osad mobiilsidepakkujad lisavad oma asjad, mida eeldatakse, et telefoni kasutajad hirmsasti vajavad.

Kõik on üks suur ühepajatoit ning väga keeruline on midagi välja võtta või vahetada. Mõningate telefonidega nagu Pixelid ja Nexused saavad kiirema uuenduse, kuid teised, nagu Samsung ei torma mitte oma seadmeid uuendama. Vaadates praegust tempot saab S8 eeldatavasti Android 8 alles siis kui S9 välja tuleb.

Kehvemal juhul saabki mõni odavama otsa seade vaid ühe turvauuenduse ning sellega tootjapoolne tugi piirdub.

Kahjuks mõjutab see seadmete hinda kasutatuna ning meile kasutajatele on see sulaselge mõnitamine. Kahjuks ei saa ka algne Androidi looja Google sinna justa liiga palju parata. Vähemalt praegu.

Loodetavasti läheb pilt paremaks ning vana Android saab maksma sama palju, kui vana iPhone.

Praegu: isegi kui tootja sooviks uuendada, saab näpuga näidata näiteks kiibistiku tootja poole, kelle driverid liiga ebastabiilsed.

Treble võimaldaks isegi kui ühe kiibi (CPU) tootja ei suuda uuendust välja lasta, ning teise kiibi (GPU) tootja suudab, osalisi uuendusi ülejäänud süsteemile.

Treble loob Androidi modulaarsemaks ning tehakse koostööd kiibitootjatega, et nende draiverid oleksid ka uutel versioonidel vaikimisi töökorras. Vähemalt ideaalis.

Üldiselt ei ole tootjate ja sidepakkujate tarkvara otseselt projekt Treblega seotud ning uuenduste kiiruse osas tuleb valida omale usaldusväärseim mobiilseadmetootja. Seega eraldada tuleb terad sõkaldest.

Lihtsustame räigelt

Projekt Treble eraldab tootjapoolsed Androidi äpid, skinnid jne baastarkvarast seadme sisemistes tükkides. Seega seadme kõhus toimiva tarkvara ja draiverite eest kannab hoolt kiibistiku tootja & Google ning telefoni tootja kanda jääb vaid oma visuaal, mis tuleb korras hoida ning uuendused välja lükata.

Varasemalt, st praegu peavad tootjad kirjutama kõvasti koodi kui tervikut ja katsetama, enne kui asjad normaalselt tööle saavad. Vahel ei saagi.

Samas eeldab esimene juurutus üsna suurt tööd tootjade poolt, mis tekitab mõnevõrra paksu verd. Kes tahaks lisatööd teha, eriti kui raha juba ammu käes? Kahjuks vanematest seadmetest saavad vähesed sellele uuendused ja osad tootjad, olgugi, et lubavad Andoid 8-t, ei laieneda seda projekti Treble´i peale. Näiteks OnePlus.

Lõppkasutaja igapäevaelu Treble ei muuda, nagu ei saa kasutaja ka selle olemasolu muuta

Treble ei ole mingi nupukene, mida saad sisse ja välja lülitada seadete menüüst. Tegu on suuremahulise tarkvara restruktureerimisega, mis kuskil sügaval Androidi kõhus otsustamas tükikeste uuenduste poolt või vastu.

Mida tähendab see tarbijale?

Olukorda majanduslikult üldistades ei tasu hetkel osta ühtegi kallima otsa seadet, kuna nende eluiga on võrdlemisi lühike. Tasuks oodata järgmise aastani ning valida seade, mis tänu Treble´i projektile on mõistlikum, pikemaajaline investeering.