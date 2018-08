Jõujaam koos lisadega: Republic of Gamers Strix GL703G

"Ma tahan arvutit, millega mängida saaks!" - vaevalt, et vanemad, kes nendele soovidele vastama hakkavad, midagi sellist, nagu Republic of Gamers ette kujutavad. Eriti veel ROG Strix arvuti puhul, mille kast on nii suur, et pakiautomaati ei mahu ja kullergi küsib selle eest erihinda. Samas on tegemist mitte laua-, vaid sülearvutiga. Test oli küll väga põgus ja kokkupuude lühike, kuid ettekujutus on enam-vähem olemas.

Asusele kuuluv ROG mänguriarvutite sari on kogu oma ökosüsteemiga: võid osta endale riietuse, koti, hiirepadja, kõik just selle brändi logodega ning suures karbis, millega arvuti tuleb, on kaasas ka hiir ja peakomplekt. Strict Impact hiirel on nii karbis kui kõhu all hoiatus, et seda ei saa eraldi edasi müüa, see kuulub vaid Strix GL703G komplekti.

Mänguriarvutid polegi väga nišitooted. Neid ostavad ka tööinimesed, kellel vaja suurt jõudlust ja 8. generatsiooni Intel i7 koos Nvidia 1070 graafikakaardiga seda pakubki – tööjaama jõudlust kaasaskantavas formaadis.

Mälu on 16 GB. Seda on parasjagu mõngude jaoks. Mälu vahetamine aga on tehtud nagu vormeli pitstopis ülikiireks. Ilmselt mängu ajal keegi vahetama ei hakka, aga see vahetus käib tõesti sekunditega: põhja all on ühe kruviga kinni kaas, mille taga ongi mälud.

Ega väga kaasaskantav see süler siiski pole, seega mänguri eelistus lauaarvutit kasutada ei kipu raske süleri poole kalduma. Aga oma ROG seljakotti saad ikka selle läptopi ilusti mahutada ja hiire ning peakomplekti mugavalt kaasa võtta. Peakomplekt, jah, on ka kaasas selle sülearvuti ostuga ja sealjuures piisavalt korralik, et seda ka kasutama hakata.

Jahutus on lahendatud üsna tolmuvabalt – spetsiaalne süsteem „köhib“ aega-ajalt masinasse kogunenud tolmu uuesti välja, et see jahutussüsteemi ei ummistaks ja jahutust ebaefektiivseks ei muudaks. Eks see süsteem on olnud mänguriarvutites juba aastaid, aga hea teada, et seda aina edasi täiuslikumaks lihvitakse.

Toiteplokk on raske nagu poolik telliskivi ja annab koguni 9,23 amprit välja, et kogu seda võimsust ära toita.

Mänguriarvutile omaselt on klaviatuuri, hiire ja isegi kõrvaklappide RGB LED-id seadistatavad, et mängimine oleks efektne ja iga valatud verepiisk tuleks võimalikult dramaatiliselt.

144 Mhz ekraan on kiire ja hea, loomulikult peab see nii olema, sest selle arvutiga mängitaksegi kiireid mänge. Ventilaator hakkab pea kohe undama, kui masin on sisse lülitatud, ehkki õues polnud enam selle testimise ajal 30-kraadist leitsakut ja toaski oli langenud temperatuur ligi 22 kraadi juurde. Kaks 12 V ventilaatorit on tunduvalt kiiremad kui 5V ventilaatorid ja ajavad õhku ringi energilisemalt, samas ka lärmakamalt. Aga sul on ilmselt klapid peas ja seda ei kuule. Õhu jaoks on ka spets-kanalid klaviatuuri alt ja läbi korpuse, et tuulutus oleks täielik.

Portidest on esindatud "ethernet adaptor", micro DisplayPort, HMDI port ja kaks USB 3.1 porti, muidugi ka 3,5 mm audioport vasakul, kaardilugeja, USB Type-C ja veel paar kiiret USB porti paremal. Nii suure, raske (3 kg) ja massiivse arvuti kohta peabki porte rohkem olema, sest miski ei takista neid lisamast, kui ruumi on. Ja vajadust on nende järele alati.

Samuti mahub hiiglaslikku korpusse ära eraldi numbriklaviatuur – seega võib olla sobiv kasutaja kombinatsioon ka mängurist raamatupidaja (või insener). Nooleklahvid on muust klahviplokist natuke eraldatud, nii et need leiab näpudega kergesti üles. Asuvad väga intuitiivses kohas.

Klahvid on madalad ja kerged. Liiga madalad ilmselt tõsiste mängurite jaoks, kes eelistavad mehaanilisi kõrgeid klahve, kuid süleri puhul tuleb sellega leppida. See masin on juba niigi paks, veel paksemaid kõrgeid klahve ei mahutaks kuhugi ära. Kui see on oluline, tuleb mõne hea mänguriklaviatuuri peale panustada ja see eraldi kaasa võtta.

Kõrvaklapid on küll väikesed, kuid siiski piisavalt suured, et kõrvu katta. Pehmed ka, et pikema aja jooksul kasutada. Bassid on esitatud puhtalt, heli on mänguriklappide kohta kvaliteetne ja mikrofon üle keskmise tundlik. Kui tahad aga neid klappe lihtsalt muusika kuulamiseks kasutada, siis on mikrofon eemaldatav. Mikrofon käib 3,5 mm pistikuga klappide külge.

Klaviatuur, hiir ja kõrvaklapid kõik plingivad LED-tuledega ja seda värvidemängu saab seadistada. Kõigi arvuti seadete jaoks on ROG Gaming keskus, mis näeb välja selline:

PCMark 10 testis tuli 4886 punkti. Jah, 8. generatsiooni Intel annab üsna tipptulemuse.

Nagu enne öeldud, sobib see arvuti ka proffidele, kes pildi ja graafikaga tõsist tööd teevad. Selleks on 4K reso ja IPS-level display värviulatusega 100% sRGB. Nagu enne öeldud, tagab 144 Hz värskendussagedusega ekraan ka ülimalt terava liikuva pildi.

WiFi on kahe antenniga ja ülikiire – kuni 1,7 Gbit/s. Seega kuigi tavaliselt mängitakse LAN kaabli otsas, saab ka heas WiFi võrgus hakkama. Kaks antenni on ka plussiks selle kiiruse tagamisel võimalikult stabiilselt. WiFi puhul on aga viimase välja pigistamiseks vajalikud kas ROG enda ruuterid või sellised võrguseadmed, mis oskavad prioriteedi anda mängude kõige kiirematele ja tähtsamatele pakettidele võrreldes muu tühja-tähja võrguliiklusega.

Testis oli masin tõesti väga kiire, kuigi Microsoft suutis üllatada- ühe 200-leheküljelise Wordi dokumendiga, kus oli 90 kraadi pööratud keeruline tabel sisse istutatud, kippus ka ülikiire mänguriarvuti juba kergelt jõnksutama. Aga tavalised kontoriarvutid sellise tabeliga juba venisid üsna tuntavalt.

Mis siis on selle arvuti hinnaks? Kui uskuda Hinnavaatlust, siis polegi asi kõige hullem. Intel i7-ga kõigest 1449 eurot. Kõlbab ka igapäevaseks kontorimasinaks, samas saab ka vingeid mänge mängida.

TEHNILISED ANDMED

Mänguriarvuti Asus ROG Strix GL703G

Hind: ca 1450 eurot

Protsessor: Intel i7 8750H 2,1 GHz (10558p)

RAM: 16 GB

Massmälu: 128 GB SSD PCIe NVMe + 1 TB Hybrid HDD (FireCuda)

Graafika: Intel UHD Graphics 630 (1860p) + nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB (9949p)

Ekraan: 17,3" 1920x1080 IPS, matt, 144 Hz

Kaal: 3,01 kg

Aku: 5 tundi 30 minutit

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Home 64bit