Trinidad Wiseman sai esimese Eesti IT-ettevõttena Atlassiani kuldpartneriks

Kasutajakogemuse disainile keskenduv IT-arendaja Trinidad Wiseman sai esimese Eesti ettevõttena Atlassiani kuldpartneriks. Atlassian on 2002. aastal Austraalias asutatud peamiselt arendajatele mõeldud tarkvaratoodete tootja, millest on tänaseks saanud börsiettevõte.

Atlassiani tooteperekonda kuuluvad sellised populaarsed lahendused nagu Jira ja Jira Service Desk, projektide haldamise vahend Trello, vikide ja siseveebide platvorm Confluence ning mitmed teised. Maailmas kasutab nende tooteid üle 50 000 ettevõtte ning kasutajate hulka kuuluvad ka sellised suurfirmad nagu Samsung, PayPal, Nvidia, Adobe, VISA, Volvo, Hilton, AMD ja Siemens.

Tänaseks on Trinidad Wisemani olulisemateks Atlassiani projektideks olnud Bigbanki siseveebi väljatöötamine ning SMITi teenushalduse süsteemi juurutamine, mida tänaseks kasutab kokku ligi 10 000 töötajat.

Ettevõtte tegevjuhi Ander Tenno sõnul alustasid nad Atlassiani lahenduste edasimüümise ja paigaldamisega juba 2008. aastal, kui üldine teadlikkus nendest oli veel madal.

„Kui me alustasime, siis ei teadnud Atlassianist eriti keegi ning olgugi, et tol hetkel oli tegemist juba kiirelt kasvava ettevõttega, kasutasid kodumaised tarkvaraarendajad endiselt vabavaralisi projektide haldamise vahendeid, mis tegid küll töö ära, aga mille kvaliteet jättis soovida.

Aastate jooksul võeti uued töövahendid kiiresti omaks ning ka tooted ise arenesid hoogsalt. Tänaseks kasutatakse neid peaaegu kõikides suuremates ja keerulisemates arenduskeskkondades. Meile on kuldpartneri staatus väga suur tunnustus tehtud töö eest, kuna selleks saavad üksnes need esindajad, kellel on suur hulk sertifitseeritud spetsialiste, kes platvormi juurutada oskavad“, rääkis Tenno.

Trinidad Wiseman on kohaliku Atlassiani kogukonna arendamiseks loonud ka ürituste sarja, kus ettevõtted ja riigiasutused räägivad enda kogemustest. Järgmine üritus on tulemas juba 2. novembril. Ürituse kohta leiab lisainfot ettevõtte veebist.