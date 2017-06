Eesti uuring: bitcoinide kaevandamine on praegu isegi algajale kullaauk

Poodidest kaovad võluväel võimsaimad graafikakaardid. Haiglate ja riigiasutuste tagatubadest leitakse serverid huugamas, mis ei tee üldse mitte riigitööd. Miks kõik räägivad bitcoinidest ja miks bitcoinide kaevandamine on kasulik? Hiljutine Eestis tehtud uuring valgustab, et praegu võib sellega igaüks rikkaks saada.

Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud lõputöös analüüsis finantsjuhtimise eriala üliõpilane Merri Keerd, et eraisik jääb nn pilvekaevandamisega kasumisse isegi bitcoini 440-dollarise hinna juures, kuid praegu maksab üks virtuaalvaluuta ühik juba 2500 dollarit.

"Kaevandamise keerukuse tõttu ei ole tavakasutajal kindlasti mõtet üksi oma seadmega kaevandama hakata. Õige energiakulu ja arvutusvõimsuse suhtega seadme valikul võib kasumlik olla ühiskaevandamine ehk oma seadme liitmine üle veebi nö kooperatiivi. Aga alustava investori jaoks on kindlasti lihtsaim võimalus pilvekaevandamine – investor maksab teenustasu ja töö teeb ära teenusepakkuja seade," selgitas Keerd.

"Näiteks teeniks levinud seadmega Antminer S9 kaevandamisel 1280-dollarilise bitcoini väärtuse juures päevas 5,96 USA dollarit kasumit. Teenusepakkuja Hashnest kaudu samaväärsetel tingimustel aga isegi 6,63 dollarit,” rääkis Keerd ja lisas, et praeguseks on virtuaalraha hind kahekordistunud.

"Mina soovitaksin teenusepakkujaid Hashnest, Genesis Mining või Eobot. Oma seadmega ühiskaevandamiseks on efektiivseim seade Antminer S9. Jaanuaris 2017 ületas bitcoini väärtus 1000 USA dollari piiri, aga Antminer S9-ga kaevandamine oleks kasumlik ka veel väärtuse juures 440 dollarit," lisas Keerd.

Bitcoin on virtuaalne ja detsentraliseeritud valuuta. Suurim erinevus võrreldes tavavaluutadega on kolmanda osapoole ehk panga puudumine. Seda, mis on bitcoinide kaevandamine ja ühiskaevandamine, saab lugeda siit.