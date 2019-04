Taskusse CUBOT ja Umidigi - 48 MP kaameraga telefon alla 100 euroga! Lastele aga Alfawise

(Sisuturundus)

Kui palju võiks maksta üks nutitelefon, millel on kaks tagakaamerat, millest üks praegu rekordilise Sony 48 MP sensoriga, teine 8 MP, ekraanil on kitsas "tilgakujuline" kulm esikaamerale, operatiivmälu on 6 GB, välkmälu 64 GB ja 6,3-tolline Full HD ekraan katab äärest ääreni kogu esikülje? Jah, see kõlab väga hästi ja iseloomustab ilmselt praeguseid tipptelefone, ega ometi jälle hind pole neljakohaline?

Kaugel sellest. Selline telefon, Umidigi F1 Play, maksab 249 eurot, kuid mitte praegu. Kuni 14. aprillini võib (piiratud koguses) kukkuda hind lausa kahekohaliseks. 99,99 euro eest on tippnäitajatega telefon sinu, kui kiirustad ja õigel ajal e-poes oled.

Tõepoolest raske uskuda oma silmi, aga selline hind on olemas: sisesta ostes kupongikood GBMPUMIF1 ja näed ise.

CUBOT-i nuhvel ka peaaegu muidu

Umidigi üliodavaid nuhvleid on piiratud koguses iga päeva kohta, aga samas saad omale kergesti ka stiilse veel suurema ekraaniga CUBOT-i nutitelefoni samuti ülihea hinnaga - 135 eurot.

CUBOT MAX 2 maksab nii vähe veel loetud päevad, aga piirangut koguseliselt vähemalt esialgu pole. Telefonil on maailma netisagedused, 6,8-tolline (1352 x 640 pikslit) ekraan, uus Android 9.0 platvorm, 4 GB RAM-i, 64 GB ROM-i ehk välkmälu, 12 Mp + 2 MP tagakaamerad, 8 MP esikaamera, sõrmejäljelugeja, hiiglaslik 5000 mAh aku ja kaks SIM kaardi pesa.

navigeerimiseks on nii GPS, A-GPS, Glonass kui Beidou.

Omapärase lahendusena, mida teistel ei kohta, on "kulm" ehk ekraani serva sisse lõikav kaamera paigutatud ekraaninurka, mitte üles keskele. Teatud puhkudel on see veelgi ekraanisõbralikum lahendus ja Android 9 toetab seda. Ääred on samamoodi kui tipptelefonidel ülimalt kitsad ja ekraanipaneel laiutab servast servani.

Boonus: midagi lastele

Oleme nüüd välja käinud kaks head nutitelefonipakkumist, aga praegu on olemas ka spetsiaalne sooduspakkumine lastele.

Lõbus elektriline ultraheli-hambahari Alfawise Alfawise YS009 Kid Smart (hind praegu 19,8 eurot) sobib 4-12 aastastele lastele ja sellesse saab laadida kuni 100 lugu. Siiski ei tähenda see, et lapsed end hambaharja otsa laule kuulama unustaksid, vaid spetsiaalne sisemine programm ütleb täpselt ära, kui palju ja kust kohast pead harjama, et kõige parem oleks. Laadida saab microUSB-st.