Casio kelli mäletate? Nad teevad nüüd ka Androidiga nutikelli

Casio oli tegija elektronkellade ajastul eelmisel sajandil - ka meil ilmusid nõuka-aja lõpul komisjonipoodidesse vee- ja löögikindlad ihaldatud Casio elektronkellad, mille järgi olid tehtud ka mõned esimesed nõukogude digikellad. Kõigile sööbisid mällu "Water Resist" ja "G-Shock". Vahepeal on aga komisjonipoed hääbunud ja Casio kelladest-kalkulaatoritest teatakse vähe. Ometi on see ajalooline Jaapani kellafirma ka nutikellade maailmas jala ukse vahele surunud - matkasaapaga jala.

Casio nutikellad on reklaamide järgi mõeldud aktiivsele looduses kolavale inimesele. 500-eurone kell WSD-F20 on Android Wear 2.0-iga, sisaldab ameeriklaste GPS-i, Vene GLONASS-i ja Jaapani MICHIBIKI-t, et täpselt asukohta määrata. Hulk andureid kella sees mõõdavad kõrgust (baromeetriga), õhurõhku, suunda, liikumist ja asendit, nagu üks korralik nutikell tavaliselt teeb. Kõik vajalik on aga kella sisse ehitatud ja ei pea sõltuma nutitelefoni omadustest. Isegi kaarti näitab ajanäitaja netiühendusest sõltumata.

Asukohta näidatakse kella ümmargusel värvilisel ekraanil kaardi peal ja juhtida saab seadet nii puuteekraanilt kui nuppudega.

Installida võib mitmesuguseid Android Wear´i äppe, 1,32-tollisel kahekihilisel ekraanil on nii värviline TFT LCD (320 x 300 pikslit) kui mustvalge energiasäästlik LCD.

Peamine eelis on aga Casio tuntud vastupidavus: veekindlus kuni 50 meetri sügavusel ja põrutuskindlus, mis vastab militaarstandardile MIL-STD-810G.

Paraku on nutikellal metsa minnes üks suur oluline puudus ka vaatamata sellele, et GPS-id, andurid, värviekraanid ja Androidi kellad-viled on kõik olemas enda asukoha täpseks määramiseks: aku peab nende edevate võimalustega vastu ühe päeva, GPSiga väheneb tööaeg 8-9 tunnini. Sellise kellaga kaugele ei lähe. Vähemalt akupangad peavad seljakotis alati kaasas olema.

Samas kestab mustvalge ekraaniga ja nutifunktsioonideta režiimis see kell terve kuu.