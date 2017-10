Kõik programmeerima! Täna algas Code Week

Igal sügisel, kui pori väljas võimust võtab ning tavaliselt sajab juba lakkamatult, kogunevad inimesed helendavate ekraanide ette. Sest algab Code Week. Programmeerida võivad kõik. Kes ei oska, saab selgeks.

Täna, 7. oktoobril alanud üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week toob kokku tuhanded programmeerimishuvilised ka Eestis. 7.-22. oktoobrini toimub üle 150 IT ja programmeerimisteemalise tasuta ürituse, kus huvilised saavad roboteid programmeerida, virtuaalreaalsusega tutvuda, animatsioone ja mänge luua jpm.

Sel aastal viiendat korda toimuv üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada programmeerimist lihtsal ja kaasahaaraval viisil ning tuua see lähemale meie igapäevaelule. Selle algatasid 2013. aastal Euroopa Komisjoni noored digitaalarengu tegevuskava nõustajad, tänaseks on Code Weekist kasvanud ülemaailmne ettevõtmine, kuhu on kaasatud ligi 50 riiki ning ühtekokku pea miljon inimest.

Programmeerimisnädala tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). „Code Week tähendab paljudes Eesti koolides põnevaid, spetsiaalselt sellele nädalale mõeldes tehtud töötube, et programmeerimise ja IT-ga esmast tutvust teha,“ ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Programmeerimisnädala tegevused varieeruvad 3D-kokandusest multifilmide tegemiseni, küberturvalisusest nutikodudeni, näidates ilmekalt seda, et IT on tõepoolest kõikjal meie ümber.“

Programmeerimisnädala raames toimub üle 150 ürituse pea kõikides maakondades, tegevusi viivad läbi koolid, lasteaiad, raamatukogud ning huviringid. Töötubades õpitakse animatsioone, mänge ning mobiilseid äppe looma, ehitatakse ja programmeeritakse roboteid, tutvutakse 3D-maailma ning küberturvalisusega, uudistatakse asjade internetti jpm. Kõik üritused on osalejatele tasuta.

Code Weekile on õla alla pannud ka mitmed suured ettevõtted, nagu näiteks Google, kes jagas sel aastal välja stipendiume 60-le koolile 33-st riigist, sealhulgas ka kahele Eesti koolile - Narva Paju Koolile ning Tabasalu Gümnaasiumile.

Kõik üritused leiab programmeerimisnädala kaardilt: http://events.codeweek.eu/.