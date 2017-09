Cubibot - tulevikumajapidamises väga vajalik asi, mis 3D prindib kõike

Cubibot on peagi Kickstarteris raha korjama hakkav idufirma, mis tahab oma uue tootega pressida meie kõigi kodudesse - et me ei peaks enam saagima, jootma ja keevitama, vaid kõik vajalikud asjad, ükskõik mis materjalist need ka poleks või ükskõik mis kujuga, saaks uue kodumasinaga muretult välja trükkida.

Cubiboti orienteeruv hind on plaanitud 199 dollari kanti. Eeltellijad saavad endale selle raha eest seadme juba tellida, kui võtavad riski ja usaldavad tundmatut tootjat, kes pole veel tootmiseks raha kokku saanud.

Kuubikujuline seade küljepikkusega 254 cm (prinditav toode on 127 cm küljepikkusega) mahub igale normaalse suurusega lauale, prindib 50-300 mikroniste kihtide kaupa ja omab 0,4 mm printimispead. See on vahetatav ja trükib vastavalt erinevate materjalidega.

Materjalide valikus on PLA plastik, spetsialiseeritud PLA plastik, ABS, nailon, PC, PETG jm. Printimiskiirus 80 mm sekundis. Printimisalus on eelsoojendatav, pärast asja valmistrükki jahtub alus ära ja valmistüki saab sellelt lihtsalt eemaldada. Nii võib näiteks ka oma telefoniga sisseskännitud kehasid peagi kodusel printeril kolmemõõtmelisena välja trükkida.

Kicstarteris pole veel Cubibot kättesaadav, kuid mitmed idufirmade rahastajad on sellele ideele juba silma peale jätnud. Eriti just sellepärast, et idufirma tahab jõuda massturule - just sellele samale, mille hiljuti droonitootjad vallutasid. Igal kõvema keskklassi perel on ju nüüd kodus mingi kaameraga droon olemas. Mis järgmiseks? Äkki näiteks 3D printer.