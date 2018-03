Objektiivi hinnaga saab uue Dacia Dusteri

Arvutimaailma laborisse jõudis Canoni profesionaalne pika ja lohiseva nimega EF 200 - 400mm F4.0 L IS USM 1.4x ext. teleobjektiiv. Muidu pole nagu väga vigagi, kuni jõuame hinnani, mis on 10 € alla 13 000 €.

Eriti rõhutab seda hinda asjaolu, et kui võrrelda võrreldamatuga ehk näiteks uue Dacia Dusteriga, mille hinnad hakkavad 10 € alla 10 000 €, siis tuleb ju kulutada sama palju.

Kui võtta nelikvedu, jääb Dusteri hind ikka üle 600 € objektiivi hinnale alla ning lisades ökonoomse diisli, on auto vaid 15% objektiivist kallim.

Sh saab 5 aastat garantiid, mis laias laastus katab enamuse uksetihenditest kuni istmepolstriteni. Makk suudab väikese häkkimisega näidata ka mobiiltelefoni pilti jne.

Kui antud võrdluse esimest korda kaalutlusele võtsime, siis mõtlesime, et saame hea kõhutäie naerda. Mida sa ikka kõige odavamast automargist ootad?

Lihtsamatel Daciatel on lisavarustuses makivalmidus (ilma milleta pole ukse sees juhtmeid ega keskluku võimalust) ning Dusteril välja toodud signaalinuppu roolil. Hea, et salongist juhitav rataste suund eraldi välja pole toodud.

Meie suureks "pettumuseks" oli aga tegu väga normaalse autoga. Tõsi, liiga palju vilesid ja kellasid ei ole, kuid ka hinnale peab otsa vaatama. Samas on auto aus ning ei ürita kunstlikult edevamat muljet jätta või tekitada mingeid illusioone.

Eeldad vähe, saad rohkem.

Mis puudutab interjööri, siis tõsi, käigukanginupp ei ole tehtud beebihülge nahast vms, samas leiab samu materjale pea topelt kallimatest autodest ning seega ette heita midagi on raske.

Hirmujutud vanast Dusterist on kummutatud. Auto on vaikne, ökonoomne, ei näe kohutavalt kole välja - kõik, mida üks lihtne auto olema peab.

Kõrgust on piisavalt, et sellega ka põllu peal hakkama saada ning meelde jättes, et tegu ei ole karmi maasturiga, vaid suurendatud läbivusega masinaga või crossoveriga, ei ole ohtu ka sellega kinni jääda.

Männiku düünide vahel ning gaasitrassidega paraleelselt metsavahel paarutades tundis see auto ennast igatahes väga koduselt.

Objektiiv on aga hoopis teine nähtus. Kui Dusteri puhul maksad teistega võrreldes vähem ja saad palju, siis Canoni 200-400 F4 1,4ext eest maksad palju ning saad täpselt sama palju. Tegu on sisuliselt ühe kallima Canoni objektiiviga, mis saadaval.

Sellel on sisse ehitatud 1,4x converter, fookuslukk, erinevad stabiliseerimise ja fokuseerimise reziimid jne. Laias laastus, kui sa ei leia mingit funktsiooni antud objektiivilt, võib üsna kindel olla, et seda pole ka ühelgi teisel. Pilt on terav kogu vahemikus, kogu kaadri ulatuses ning ehitus on sedavõrd robustne, et tuumasõda minna pildistama.

Lõpuks on mõlemad kõvasti üle ootuste ning oma valdkonnas väga asjalikud. Kumma peale oma 13 000 € kulutada, kui pangakonto hakkab täis saama, sõltub pigem sellest, kas tahad näha objekti kaugelt või sõita sellele ligidale ja siis vaadata.