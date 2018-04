Dateli uus jälgimissüsteem mõõdab millimeetri täpsusega sildade ja muude ehitiste vajumist

Eesti IT-ettevõte Datel tutvustas täna oma uut rahvusvahelise turule suunatud e-teenust Sille, mis võimaldab lihtsalt moel infrastruktuuride vajumise või tõusmise jälgimist igal pool maailmas.

Euroopa Liidu satelliidi andmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem suudab tuvastada suurte infrastruktuuride - nt sillad, torujuhtmed, sadama- ja kaevandusalad, suurhooned - nihkumise või vajumise kuni 1 mm täpsusega. Uudne teenus aitab ennetada infrastruktuuride lagunemisest tulenevaid õnnetusi ning suurendab nii ühiskonna turvalisust.

Dateli juhatuse esimehe Urmas Kõlli sõnul teeb Sille suure infrastruktuuri tehnilise seisukorra pideva jälgimise võimalikuks ning majanduslikult mõistlikuks ka keskmise suurusega ettevõtetele ja organisatsioonidele. “Praegu on selline oluline teenus maailmas kättesaadav ainult globaalsetele infrastruktuuriettevõtetele või riigikaitse ning julgeolekuga seotud asutustele. Meie uus e-teenus Sille võimaldab ka kordades väiksematel ettevõtetel mugavalt oma varal silma peal hoida,” selgitas Urmas Kõlli.

Dateli tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktori Agu Leinfeldi hinnangul on uus e-teenus maailmaturul väga suure potentsiaaliga. “Arendasime Sillet algusest peale rahvusvahelist turgu silmas pidades ning teenus on koheselt globaalselt kasutatav. Me sõlmisime aprilli alguses esimese Sille kasutamise lepingu USA Marylandi osariigiga mitmekümne suurobjekti jälgimiseks, suurt huvi on näidanud ka mitmed teised Eesti, USA ja Euroopa infrastruktuuriomanikud. Loodame juba lähiaastatel jõuda Sille müügimahtudes seitsmekohaliste numbriteni,” avas Leinfeld uue e-teenuse suurt potentsiaali.

Uue e-teenuse üks tugevustest on see, et seda saavad kliendid sisuliselt kohe kasutama hakata. Infosüsteemide ühendumise, andmete haldamise ja muid sarnaste e-teenuste puhul ressursimahukaid tegevusi Sille kasutuselevõtuks teha vaja ei ole. Maa kaugseire satelliidi Sentinel 1 abil suudab Sille jälgida suuri infrastruktuure kõikjal meie planeedil. Datelil on sõlmitud arenduskoostöö leping Euroopa Kosmoseagentuuriga ning ka Sille valmimisele on see koostöö palju kaasa aidanud. “Kosmosest tuleva info korrektne tõlgendamine on äärmiselt teadusmahukas. Heade tulemuste saavutamiseks tegime me Sille arendamisel rahvusvahelist koostööd ülikoolidega mitmel kontinendil. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased on samuti meie projekti kaasatud,” selgitas Agu Leinfeld.

Pikaajaline kogemus erinevate kaardirakenduste loomisel ning ruumiaandmete analüüsil ja visualiseerimisel nii Eestis kui ka mujal maailmas on olnud Dateli meeskonna jaoks Sille arendamisel abiks. Uudse varajase hoiatussüsteemi väljatöötamine on olnud Datelile ja tema partneritele mahukas arendustegevus, mis on kestnud mitu aastat.

Kokku on projekti investeeritud üle 20 000 inimtöötunni.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juures tegutseva Eesti kosmosebüroo juhi Madis Võõrase sõnul on Dateli valmiv teenus uutel väärtusahelatel baseeruva tehnoloogilise innovatsiooni hea näide. “Selles kasutatakse Euroopa Liidu Maa kaugseire programmi Copernicus satelliitide ava-andmeid, toimub teadusmahukas signaali ja andmetöötlus, samuti on uus teenus mõeldud globaalsele turule,” ütles Võõras. “ESA rahaline panus meie ettevõtete arendustegevusse on olnud viimastel aastatel märkimisväärne. Lepingute raames loodud uute innovatiivsete toodete kasutusõigus on ESAl, kuid omandiõigus ja võimalus seda ärilistel eesmärkidel kasutada kuulub Eesti ettevõttele. Usun, et Dateli uuel infrastruktuuri varajase hoiatuse süsteemil on rahvusvahelisel turul tugev potentsiaal,” lisas Eesti kosmosebüroo juht.

Täpsema info uue toote kohta leiab aadressilt https://www.sille.space