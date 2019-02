Eestis kustutati digikoristuse käigus petabait digiprügi

25. jaanuaril toimus Eestis esimene Digitaalne Koristuspäev, mille käigus puhastasid inimesed ja ettevõtted oma seadmeid kasutuna seisvatest failidest hinnanguliselt 1 petabaidi ehk miljoni gigabaidi ulatuses.

Telia eestvedamisel toimunud digikoristusel osalesid tuhanded eraisikud ning enam kui 70 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Teiste seas võtsid algatusest osa näiteks SEB Pank, Taxify, Ericsson Eesti, Pipedrive, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Lennujaam, Salvest, Eesti Rahvusraamatukogu, Viimsi Kool, PwC Eesti jpt.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Tarmo Kärsna sõnul oli Digitaalse koristuspäeva eesmärk teha korda oma digielu ning kustutada kogu mittevajalik info, mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks ja müraks.

„Meil oli väga hea meel näha, et digikoristuse üleskutsega liitus lühikese ajaga nii suur hulk osalejaid. Suur aitäh kõigile kaasalööjatele, tänu kellele saame järgmiseks korraks seada veelgi suuremaid eesmärke,“ ütles Kärsna.

Telia tehnoloogiablogis Digitark avati digikoristuse päeva raames ka spetsiaalne kalkulaator, kuhu iga koristuspäeval osaleja sai sisestada andmemahu, palju ta hinnanguliselt plaanib oma seadmetest digipürgi kustutada. Kokku hindasid osalejad, et puhastavad oma seadmeid ligi miljoni gigabaidi (GB) ehk ühe petabaidi ulatuses. See on väga suur hulk mistahes andmeid, olgu see siis teisendatud tekstifailideks, piltideks või videoks.

Erinevate allikate kohaselt on üks petabait võrdne näiteks 13 aastat katkematult esitatava HD-kvaliteedis videoga. Tekstiformaati ümberarvestatuna mahub 1 petabaidi sisse aga 500 miljardit tavatekstiga täidetud paberlehte.