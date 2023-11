Foto: Mann-Mariin Vahtel, Levira

Levira avas teisipäeval oma teise serverikeskuse Tallinnas, mis kasvatab koos novembri alguses Tartus avatud keskusega nende mahu kahekordseks.

„Rajasime Betooni tänavale uue keskuse, kuna Tallinna teletorni serverikeskuse mahtu ei olnud enam võimalik kasvatada,“ märkis Levira IT-teenuste juht Margus Uustalu. „Uus keskus pakub olemasolevatele klientidele sama teenustelepingu raames täiendavat andmete varundamist. Lisaks lubab suurenenud võimsus pakkuda serverimajutust nii kohalikele kui ka välismaistele uutele klientidele.“

Käesoleva aasta lõpuks on Levira serverikeskuste pind võrreldes mullusega kasvanud kaks korda, ligikaudu 2000 ruutmeetrini. „Serverimajutuskappide maht kasvab ligi 2,5 korda ning juba tänaseks oleme lepingute ja broneeringutega katnud peaaegu 75% pakutavast serveriressursist,“ märkis Uustalu.

Lisaks serverikeskuste mahu kasvatamisele tegeleb Levira Uustalu sõnul aktiivselt ka kliendibaasi suurendamisega. „Praeguseks on Levira IT-teenused oma partneriks valinud kolm korda rohkem uusi kliente kui eelneval aastal,“ ütles ta.

Betooni tänava serverikeskuse võimsuseks on planeeritud 700 kW, ühe serverikapi võimsus on 5–7 kW. Serverite töötamisel tekkivat jääksoojust hakatakse kasutama hoone kütmiseks, sest üks keskmine server toodab umbes 350 W soojusenergiat. Keskuse ruumides on uuenduslik gaaskustutussüsteem.

„Kuna Levira suudab serverimajutust pakkuda kolmes asukohas, siis peavad kliendid suureks plussiks, et meie serverid ei asu ainuüksi Tallinnas või Harjumaal. See parandab teenuse toimepidevust, mida küberturbe kõrval kõrgelt hinnatakse,“ lisas Uustalu.

Serveriteenuse klientidena näeb Levira tehnoloogiafirmasid, finantsettevõtteid, info- ja telekommunikatsiooniettevõtteid, õppe- ja teadusasutusi ning teisi organisatsioone, kes vajavad kvaliteetse, turvalise ja suure võimekusega andmekeskuse teenuseid.