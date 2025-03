Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency, IEA) uuringu alusel ei leia 90% digiandmetest nagu fotod, dokumendid ja e-mailid keskmiselt kolm kuud peale salvestamist enam kordagi kasutust.

Seda on hea teada ülemaailmsel digikoristuspäeval, mis toimub igal kolmandal märtsi laupäeval ehk täna, 15. märtsil 2025.

Elisa infoturbe juht Mai Kraft rõhutab, et igal töötajal on roll ettevõtte andmete kaitsmisel: "Vanad kirjad, manused ja kasutuseta kontod võivad sisaldada tundlikku teavet, mis järjest sagenevate küberrünnakute valguses võib sattuda valedesse kätesse. Kui ettevõte kutsub töötajaid aga regulaarselt üles kustutama mittevajalikke faile, vähendatakse sellega ka võimalikke turvariske ning küberrünnakute ja andmeleketega seotud ohte."

"E-kirjade ja failide korrastamine aitab tõhusamalt infot hallata ning vähendada riske. Töötajatel soovitame kustutada mittevajalikud kirjad ja manused, loobuda tarbetutest uudiskirjadest ning arhiveerida vajalik info turvaliselt. Samuti on oluline kontrollida vanu mustandeid, rämpsposti kaustu ja ebaaktiivseid kontosid, mis võivad samuti kätkeda turvariske,“ lisas Kraft.

Lisaks infoturbele on digiprügi vähendamine oluline ka keskkonnamõju seisukohalt. Kui seadmetes ja pilvesalvestustes on vähem ebavajalikke andmeid, töötavad seadmed kiiremini ja kestavad kauem.

Samuti väheneb andmekeskuste energiatarbimine, mis aitab vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja ettevõtte ökoloogilist jalajälge.

Täna tähistatakse ülemaailmset digikoristuspäeva, millega julgustatakse inimesi korrastama oma digiseadmeid ning pilvesalvestusi. Seda organiseerib Let' s Do It World - maailmakoristuspäev.

Kas teadsid?

Vaid ühe aastaga (2007) loodi üle maailma üks zetabait andmeid. 2010. aastaks oli see maht kahekordistunud. 2035. aastal loome juba aastas rohkem kui 2000 zetabaiti andmeid.

2022. aastal kasutati andmete salvestamiseks umbes 70 miljonit serverit. Igaüks neist tekitas 1–2 tonni süsinikdioksiidi. Sel aastal muutus neist e-jäätmeteks umbes 20 miljonit.

99% andmetest on loodud viimase 10 aasta jooksul.

90% kõigist andmetest ei leia enam kunagi kasutatamist 3 kuud peale salvestamist.

91% veebilehtedest ei saa Google´ist mingit liiklust.

Iga päev saadetakse 320 miljardit e-kirja ja aastas 62 triljonit rämpspostikirja, mis võrdub 20 miljoni tonni süsinikdioksiidi tekitamisega.

