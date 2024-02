26. jaanuaril toimub juba kuues üle-eestiline digikoristuspäev, mille raames on kõik inimesed ja ettevõtted oodatud oma nutiseadmeid puhastama digiprügist ning tagastama kasutuna seisma jäänud nutiseadmeid.

Nagu varemgi, kutsub Telia üles kõiki inimesi, ettevõtteid, riigiasutusi ja organisatsioone digikoristuse aktsioonis aktiivselt osalema, et vähendada oma digitaalset jalajälge, vabastada erinevad seadmed ja IT-süsteemid kasututest failidest ning tagastada lausahtlitesse ja kapinurkadesse seisma jäänud digiseadmeid.

Telia juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on digikoristuspäev püstitanud igal aastal nii osalejate arvult kui digikoristuse mõõtmetelt uusi rekordeid ning erandiks pole ka 2024. aasta, mil on eesmärk seada latt taas uuele kõrgusele.

„See, kuidas inimesed ja ettevõtted on aasta-aastalt järjest aktiivsemalt digikoristusega kaasa tulnud, on muljetavaldav ning näitab, et järjest enam läheb ühiskonnas korda digitaalse jalajälje vähendamine. Eriti teeb heameelt see, et just paljud koolid ja lasteaiad on väga usinad digikoristajad ning eelmisel aastal oli päris mitmeid juhtumeid, kus Telia esindusse tuli vanu mobiiltelefone tagastama korraga terve lasteaiarühm lapsi. Kutsume ka sel aastal kõiki väikseid ja suuri digikoristuspäevaga liituma,“ märkis Haljand.

Digikoristuspäev 2024 partnerina lööb ka sel aastal kaasa Roheline kool (Tartu loodusmaja), mis kutsub digikoristuse aktsioonist osa võtma just koole ja lasteaedu.

"Rohelise kooli digikoristusnädalast osa võtvad koolid ja lasteaiad teevad seda alati suure innukuse ja põhjalikkusega. Õpetajate ja lastevanematega koos koristatakse nii digiprügi, räägitakse internetiturvalisusest kui ka otsitakse sahtlipõhjast vanad seadmed üles, et need kogumispunkti viia. Eriti noortega, kes on väga agarad uute nutiseadmete soovijad, on oluline rääkida, millised väärtuslikud materjalid peituvad nende telefoni sees. Samuti on oluline juurutada mõtteviisi, et parim heategu keskkonnale on oma ühte seadet võimalikult kaua kasutada ja heas seisukorras hoida,“ sõnas Rohelise kooli digikoristusnädala koordinaator Liina Vakrööm.

Selleks, et eraisiku või ettevõttena digikoristusest osa võtta, saab end kirja panna veebilehel Telia Digikoristuspäev 2024. Veebilehel saavad kõik huvilised valida, kui suures mahus on neil plaan oma seadmetest digiprügi eemaldada ning kui palju on kavas tagastada kasutuna seisvaid seadmeid. Kõigi registreerunud digikoristajate ja vanade seadmete tagastajate vahel loosib Telia välja Dysoni tolmuimeja V15, mis aitab nii kontoris kui kodus igapäevast puhtust hoida.

Holger Haljandi sõnul andsid eelmise aasta digikoristusel osalenud inimesed märku plaanist tagastada 12 000 vana seadet.

„See arv annab põhjuse eeldada, et tegelikult on Eestimaa kodudes ja ettevõtetes kasutuna seisma jäänud kümneid kui mitte sadu tuhandeid vanu digiseadmeid. Julgustame kõiki inimesi ja ettevõtteid selliseid seadmeid tagastama, et suunata need kas uuele ringile või materjalide ümbertöötlemisse. Nii on igaühel võimalik teha väike keskkonnaalane heategu, sest vanade seadmete ümbertöötlemine aitab vähendada täiesti uutele seadmetele kuluvaid ressursse,“ lisas Haljand.

Telia juhi sõnul kaasneb vanade seadmete uuele ringile või ümbertöötlemisele suunamisega veel üks oluline teema, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.

„Vanu seadmeid tagastades tasub alati kõik oma andmed sealt kustutada ja enda meilikontod seadmete küljest lahti ühendada. Nii ei satu need võõraste kätte. Üks võimalus on tuua oma vana telefon, tahvel või arvuti näiteks Telia esindusse, misjärel kantakse hoolt selle eest, et seadmesse jäänud andmed sealt kasutaja privaatsust hinnates kustutatakse,“ lisas Haljand.

Digikoristuspäev 2024 partnerid on Tartu Loodusmaja – Roheline kool, Foxway ja EES-Ringlus.