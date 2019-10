Eestis arendatav vaimse tervise digitaalse diagnoosimise süsteem saab Euroopa innovatsioonitoetuse

Eestis loodud vaimse tervise digitaalne otsuste tugisüsteem DocuMental, mis toetab vaimse tervise häiretega patsiente, valiti EIT Healthi piirkondliku 2019. aasta innovatsioonikava raames välja nende hulka, kes saavad juhendamist ja rahalisi vahendeid kuni 75 000 euro ulatuses.

Ligikaudu 70% vaimse häirega inimestest saavad algselt valediagnoosi ja jäävad sellega keskmiselt 5–7,5 aastaks ka valele ravile. Lisaks ei saa Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu kohaselt mingit ravi 35–50% raskete vaimsete tervisehäiretega inimestest. Eesti idufirma eesmärk on muuta seda veebipõhise hindamist abistava vahendiga DocuMental. See on nüüd üks EIT Healthi piirkondliku innovatsioonikava 2019. aasta meetmesse valitud projektidest.

DocuMental püüab patsiente aidata kolmes etapis: digitaalse ja struktureeritud diagnostikamooduliga, ravimooduliga, mis hõlmab nimekirja kõikidest registreeritud psühhotroopsetest ravimitest, nende doosidest ja annustamisskeemist, ning haigusloo ja korrapärase hindamise mooduliga. Platvorm võimaldab patsientidel siseneda veebilehele, kus nad saavad suhelda vaimse tervise meeskondadega ning vaadata teenuseid.

„Sel aastal korraldasime me EIT Health InnoStarsi piirkondliku innovatsioonikava üleskutse riikide jaoks, mis on Euroopa Innovatsiooni tulemustabeli kohaselt innovatsiooni osas edumeelsemad. Taotluste arv ületas ka meie kõige optimistlikumad ootused,” ütles EIT Health InnoStarsi piirkondliku innovatsioonikava juht Mónika Tóth. „Konkurss tõestas, et tervishoiualaste uuenduste potentsiaal on piirkondlikus innovatsioonikavas osalevates kiiresti areneva majandusega riikides väga kõrge. Taristu võib küll olla veidi vähem nüüdisaegne kui enam arenenud riikides, kuid nende talendipagas on tähelepanuväärne ja uuenduste tegemise suutlikkus muljetavaldav. Meie riikides on noored ja andekad inimesed, kes on virtuaalmaailmas taiplikud ja janunevad muutuste järele. Need on peamised koostisosad tervishoius uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamisel, mis loodetavasti parandavad kõikide Euroopa kodanike eluolu.“

„Tänapäeva avatud innovatsiooni keskkonnas on koostöö muutusi toova teadustöö ja arendustegevuse keskmes,” ütles Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht Sven Parkel. „EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikava on hea näide sellest, kuidas soodustada koostööd ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahel, et stimuleerida kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme. Ootame huviga koostööd Eesti meeskonnaga, kes esitas konkursile tõeliselt suure potentsiaaliga lahenduse. Piirkondliku innovatsioonikava meede on hea võimalus viia oma ettevõte uuele tasemele, luues näiteks kontakte läbi EIT Health võrgustiku ja seeläbi saades palju tagasisidet ning juhiseid toote või teenuse edukaks käivitamiseks ja levitamiseks.“

EIT Healthi piirkondlik innovatsioonikava on Euroopa programm, mis toetab edumeelsemaid piirkondi uuendusvõimaluste leidmiseks ja arendamiseks tervishoius ja muudes valdkondades. Programmi raames 2019. aastal esmakordselt korraldatud innovatsiooni meetme eesmärk oli rahastada kvaliteetseid, tugevaid ja tasakaalus projekte, mida arendaksid kohalikud akadeemilised ja mitteakadeemilised institutsioonid. Projekte koordineeritakse kohalike EIT tervisekeskuste kaasamise abil: Ljubljana Ülikooli inkubaator Sloveenias, Tartu Biotehnoloogia Park Eestis, Consorzio Arca Itaalias, Riiklik Dokumentatsioonikeskus (EKT) Kreekas, Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community Rumeenias, Innovlab Startup Center T-Systems Slovakkias ja Zagrebi Ülikool Horvaatias. Valitud projektid saavad rahalist toetust, juhendamist ja neid viiakse kokku võimalike partneritega, et oma ärivõimalusi edasi arendada.

Valitud projekte saab vaadata siit.

EIT Health on mittetulundusühing ning üks suurimaid Euroopa avaliku- ja erasektori partnerlusi tervishoiu innovatsiooni alal.