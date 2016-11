EASi virtuaalreaalsus-lahenduse loomise hankes osaleb läbirääkimistel 10 firmat

EAS annab päris toetust, et luua Eestist virtuaalreaalsus. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) tänavu augustis väljakuulutatud rahvusvahelises riigihankes e-Eesti esitluskeskuse virtuaalse reaalsuse (VR) platvormi loomiseks pääsesid järgmisesse vooru, milleks on dialoogi pidamine, 10 ettevõtet. Hankes osalevatest taotlejatest on valdav enamus Eesti ettevõtted. Parima lahenduse pakkuja avalikustatakse pärast pakkumuste esitamist ja eduka pakkuja välja valmist, mis juhtub loodetavasti 2017. aasta esimeses kvartalis.

„Eesti kui e-riigi kuvandit tuleb pidevalt toetada kõige uuenduslikemate lahendustega turundusmaailmas. Loodav virtuaalreaalsus (VR) loob võimaluse veel vahetumal ja meeldejäävamal viisil tutvustada rahvusvahelisele publikule nii meie riigi e-lahendusi kui ka ekspordivõimelisi IKT ja teiste sektorite ettevõtteid,“ ütles EASi e-Eesti esitluskeskuse juht Anna Piperal. „Rahvusvahelise riigihankega soovime saavutada maailma tasemel tulemust parima võimaliku oskusteabe abiga. Seda rõõmustavam on näha, kui edukad on riigihankes olnud meie kohalikud ettevõtted, kel on ka mitmeid rahvusvahelisi partnereid.“

VR tehnoloogia lubab spetsiaalsete prillide ja audio-visuaalsete lahenduste abil kogeda ehedat kohalolekuemotsiooni sõltumata lahenduse kasutaja füüsilisest asukohast. Platvorm on vajalikuks töövahendiks e-lahenduste esitlejatele erinevatel konverentsidel ja messidel, samuti välisesindajatele, saatkondadele, innovatsioonikeskustele ja kõikidele, kel on vajadus e-Eestit tutvustada.

„Näeme, et virtuaalreaalsus võiks saada ühtviisi edukalt rakendatud nii Euroopa Liidu Nõukogu eesisitumise ajal kui ka Eesti Vabariik 100 üritustel, Teletornis, sadamas või lennujaamas. Kasutusvõimalused on praktiliselt piiramatud.“ lisas Piperal.

Detailid veel selguvad

Loodava lahenduse tehnilisi detaile pole veel lõplikult lukku pannud, järgmises hanke voorus EAS ootab kvalifitseeritud taotlejaid läbirääkimistele, et tutvuda lähemalt nende visiooni, tehnoloogiate ja kompetentsiga. EAS peab taotlejatega dialooge seni kuni on leidnud vähemalt ühe hankija vajadustele ja võimalustele vastava lahenduse, misjärel kuulutab dialoogi lõppenuks ning esitab sobiva lahenduse esitanud taotleja(te)le pakkumuse esitamise ettepaneku.