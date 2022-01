ELKO hakkab dropshippingut pakkuma

Milleks hulgimüüjalt oma lattu tellida, uuesti pakkida ja jälle teele saata? Dropshipping on maailmas juba ammu levinud teenus, mis tähendab, et müüja müüb kaupu tootja või hulgimüüja laost ning need pannaksegi teele sealt otse ostjale ilma müüja vahelesegamiseta. Nüüd pakub seda võimalust ka ELKO.

Raskused globaalse logistikaga on sundinud IT- ja tarbeelektroonika tarnijaid muutuma efektiivsemaks. Kauoade turustajana käivitas ELKO äsja kaupade vahendamise (dropshipping) teenuse, mis lubab vähendada ümberlaadimiste arvu, jätta jaemüüja poolse ümberpakkimise vahele ja teha kiiremaid tarneid.

"Pakiautomaatide võrgu laiendamine vähendab nõudlust kaupluste külastamiseks. Virtuaalsete varude integreerimine partnerite vahel arenenud API-tehnoloogia abil ei nõua enam suurte laovarude hoidmist jaemüüja juures. Nendes tingimustes on loomulik samm ettevõtjalt tarbijale (B2C) kättetoimetamine pakipunktidesse või nn kaupade vahendamine edasimüüjate teenusena," selgitas ELKO Eesti müügidirektor Adam Leemet uue pakutava teenuse eesmärke.

ELKO teeb hetkel koostööd DPD-ga, kasutades nende pealekorjepunkte, automaatseid pakiautomaate ja kullerteenust. Kõnelused käivad ka teiste teenusepakkujatega teenuse kättesaadavuse ja kättesaadavuse parandamiseks.

"Igal aastal kasvab nii ärikliendi kui ka jaemüügi segmendis nõudlus paki kättetoimetamise järele pakiautomaatide või pakiruumide kaudu. DPD uuringud näitavad, et 75% tavapärastest e-ostlejatest soovib oma paki kätte saada pakiautomaadist. See teenus sobib ideaalselt tänapäeva dünaamikaga, kuna annab võimaluse saada pakk kätte kliendile sobivaimal ajal. Meil on hea meel meie loodud ulatusliku võrgustiku üle – Euroopas on juba 58 000 DPD Pickup punkti. Pakkide vastuvõtmine Pickup võrgustikus on samuti keskkonnasõbralik, sest võimaldab toimetada pakid mitmele saajale ühele aadressile,“ toob välja DPD Läti juhatuse esimees Jānis Grants.

Jaemüüja virtuaalne laoseisu integreerimine koos kaupade vahendamise teenusega võib oluliselt muuta ka jaemüüjate tööd.

"Kujutage ette, kui palju saate säästa, kui teil ei ole enam vaja hoida suuri laoruume, tegeleda vanade varudega, palgata töötajaid ümberlaadimiste korraldamiseks ja ümberpakkimiseks? Selle asemel saate keskenduda põhitegevusele – arendada oma veebipoodi või turgu. Ootame, et saaksime võtta üle üha rohkem logistikaga seotud funktsioone, pakkudes teenuseid, mis säästavad kogu tarneahelas raha ja annavad suuremat lisaväärtust," lisas Adam Leemet.