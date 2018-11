Kas elektriauto laadimine läheb sama kiireks kui kütuse tankimine? Sellise tehnoloogia arendaja sai suure rahasüsti

Elektriautode üheks suureks miinuseks on olnud kaua kestev laadimine. Kui fossiilkütuse saad tanklas paaki mõne minutiga, siis akut tuleb laadida mõnikord lausa mitmeid tunde. See puudus võib saada peagi kõrvaldatud, sest ülikiirelt laetavaid akusid arendav idufirma sai automaailma suurtegijalt toeka rahasüsti.

Alliance Ventures, mis tegeleb Renault, Nissani ja Mitsubishi riskikapitalil põhinevate investeeringutega, andis teada rõõmusõnumist elektriautode toetajatele: nad on nimelt investeerinud Californias asuvasse elektriautoakude tootjasse Enevate’i korraliku summa, et see saaks edasi arendada kõrgtehnoloogilisi liitium-ioon-akusid.

Enevate´i arenduses on akud, mida on võimalik laadida peaaegu sama kiiresti, kui kulub fossiikütusel põhineva auto tankimiseks. Sama lahendus võib aidata ka kõikide muude elektroonikaseadmete aku täis saada väga lühikese ajaga.

Alliance Ventures’i viimasele investeerimisvoorule tehti algus käesoleva aasta alguses eesmärgiga toetada startup-firmasid ja ettevõtjaid, mis tegelevad uudsete autotööstusele kasulike lahenduste välja töötamisega.

”Meil on hea meel osaleda Enevate’i järgmises rahastusvoorus. See investeering lubab meil toetada nende uudse tehnoloogia edasiarendamist. Edasine areng selles valdkonnas aitab muuta elektriauto praktilisemaks bensiini- või diiselmootoriga autode kõrval,” sõnas alliansi riskikapitali- ja innovatsioonifondi asepresident Francois Dossa.

Ülikiire laadimisega liitiumioonakud on elektriautode paratamatu tulevik. Keegi ei viitsi tankides tunde oodata, kuni akud täis saavad. Laadimine peab olema sama kiire, kui tankimine.

“Meil on ühine eesmärk muuta elektriautod hõlpsasti kasutatavaks ning kõigile kättesaadavaks,” ütles akutootja president ja tegevjuht Robert A. Rango. “Renault-Nissan-Mitsubishi on maailmas elektriautode tootmises esirinnas ja nad mõistavad klientide soovi.”

Enevate’i HD-Energy tehnoloogia võimaldab ülikiiret laadimist. Tootja lubab, et aku laetakse ka külma ilmaga umbes viie minutiga. Laadimisaeg on oluliselt lühem kui teistel liitiumioonakude tootjatel.

Lisaks Alliance Ventures’ile on Enevate’i investeerinud veel ka Samsung ja Lenovo. Võimalik, et saame varsti näha ka teisi elektriseadmeid, mis peaaegu hetkega end täis laevad.