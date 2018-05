Facebook teeb suured muudatused: tuleb uus Messenger ja 3D-fotod

Facebookis saab aina edevamaks minna - korraldada kohtinguid, postitada 3D pilte ja palju muud. Tulemas on suured muudatused nii postitamises kui Messengeri suhtluskeskkonnas.

Facebook kuulutas eelmisel nädalal välja, et hakkab kohtinguid korraldama. Nüüdseks on aga selgunud, et tulemas on veel mitmed olulised muudatused – lisandub 3D-fotode tegemine ning Messenger saab uue välimuse ja kaupade virtuaalseks proovimiseks mõeldud liitreaalsuse.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul lubab Facebook teha oma Messengeri kiiremaks ning lihtsamaks. “Osad praegustest nuppudest peidetakse ära ning juurde tuleb ka tumeda ekraaniga versioon,” lisas Seliov.

Seliovi kinnitusel mõjutab ettevõtteid enam suve alguses Messengerile lisatav liitreaalsuse võimekus, mis tähendab, et e-poodides müüdavaid tooteid saab virtuaalselt proovida. “Esimesena hakkavad seda testima ASUS, Kia, Nike ja kosmeetika e-pood Sephora. Kasutajad saavad liitreaalsusega testida, kuidas näiteks pakutav huulepulk näoga sobib,” kommenteeris Tele2 klienditeenindusdirektor.

“Samuti on suvel oodata funktsiooni, mis lubab Facebooki kasutajatel teha 3D-pilte. Selle rakenduse osas on õhus palju salapära ning kuidas see kõik välja hakkab nägema, peaks lähikuudel selguma,” lisas Seliov.

Muudatused ootavad ees ka Facebookile kuuluvat Instagrami. Kuna inimesed teevad üha enam oste internetist, siis edaspidi saab Instagrami siduda oma krediitkaardiga ja edasi otse äpist oste sooritada.

“Teine oluline uuendus on Instagramis grupivideote tegemise võimalus. Ühtlasi saab grupivestluse võimekuse samuti Facebooki omanduses olev WhatsApp rakendus,” lisas Seliov.

Selline on 3D postitus Facebookis.