Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib

Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel ajal ikka pigem nutikellade kategooriasse langenud, ehkki kallimate pulsikellade hinnaga. Kellatotja probleem on selles, et neil pole nii võimast tagalat kui konkureerival Androidil ja Apple´i nutikellal, millele teevad äppe arendajate hordid. Kuid Fitbit areneb omasoodu ja nende kauakestva akuga värvilise ekraaniga ning lisaäppidega kellad sihivad kahte seltskonda - trennitegijaid ja kontori-inimesi, kes on trendikad. AM võttis oma laborisse katseklaaside vahele testi Fitbit Ionicu.

Kell on käele pannes suhteliselt suur. Sellega tuleb õnneks kaasa kaks rihma, millest üks on üsna lühike ja ümber käe napilt ei ulatu, teine pole ka ülemäära pikk, aga sellega saab mitte väga tihkelt kella ilusti randmele tõmmata. Kuna see peab nii ööl kui päeval peal olema, siis ei maksa väga pingule rihma tõmmata.

Kellal on kolm füüsilist nuppu. Kaks parempoolset teevad üsna vähe, põhiliselt on vaja vasakpoolset.

Kella ühendamine telefoniga kulgeb nagu paljudel muudelgi Bluetoothi-juhtumitel esialgu natuke vaevaliselt. Kui kell lõpuks ära tuntakse, saab hakata tarkvara uuendama.

Esimene katse küll luhtus, kuigi sai kannatlikult lastud 43 minutit, nagu Ionic soovitas, ära oodata. Ilmselt uuendamata tarkvara pärast kaotas esimestel päevadel ka Ionic mõned korrad Bluetoothi-ühenduse ja ei suutnud ise seda tagasi tuua. Pool päeva möödus ilma statistikata telefonis ja sõnumiteta, mis taskust kella ekraanile oleks pidanud minema.

Eduka tarkvarauuenduse järel tundus, et ühendus mobiili ja nutikella vahel sai siiski oluliselt stabiilsem.

Fitbitile on ka hulk lisaäppe, neist tasulisi võib esialgu kogemata installides avastada, et ühel hetkel hakatakse raha küsima. Sellest pole aga midagi, sest tasu on väga väike ja enamus on siiski tasuta.

Kasulikumad on näiteks mõned sihverplaadid, mis näitavad ka ilmateadet ja palju muid asju otse avaekraanil. Siis pole vaja menüüdes surfata - viskad vaid pilgu kellale ja kogu info on olemas.

Kuna Fitbiti kellal on palju mälu, siis saab sinna tõmmata ka muusikat (võid telefonist kõik lood kella mällu tõmmata), palju teateid mahub mällu, ekraan on nende esitamiseks aga värviline ja selge.

Trenni tegemiseks on olemas väga põhjalik statistika ja trenniprogrammid nii otse kellas kui ka telefonis. Saab valida jooksmise, ujumise, jalgrattasõidu, trenažööril jooksmise, tõstmise, kätekõverdused jne. Muidugi mõõdetakse jooksvalt ka pulssi, samme, kaloreid ja teisi asju, mida tavalisedki pulsikellad teevad.

Eestis see veel väga hästi ei tööta, aga kellal on olemas ka kontaktivaba makse jaoks lahendus. Tuleb kellanuppu all hoida ja kell makseterminali lähedale panna ning enam pole poes käies isegi mobiili vaja taskust välja võtta, et maksta.

Selle kella hinna kohta on täpsus väga hea. Sammulugeja eksimus saja sammu kohta on maksimaalselt üks samm – selle võib mõõteveaks ka pidada. Pulss erineb meditsiinilisest seadmest heal juhul ühe ühiku võrra (üks löök minutis). See ju ka hea, või jääb samuti mõõtevea piiresse. Sissehitatud GPS tühjendab küll kella vähem kui poole päevaga, kuid aitab träkkida trennitrajektoori sõltumata nutitelefonist. Telefoniäpp näitab läbitud teed pärast ilusti kaardil.

Ainuke asi, et kell on käe peal natuke liiga suur igapäevaseks kasutamiseks. Kella vaadates ja rannet tõstes ei hakka kella ekraan ka alati pilti näidama, vaid peab nupust vajutama või rannet raputama. Ja siis muidugi see esialgne Bluetoothi katkemise probleem. Raske öelda, kui tihti see uuendatud tarkvaraga juhtub, aga kindlam on iga päev korra telefon ja kell lahti ja siis jälle kokku ühendada. Või telefonile restart teha.

Aku aga peab küll hästi. Lubatud 4-5 päeva asemel ilma eriti trenni tegemata venitab isegi kuus päeva välja.

TEHNILISED ANDMED

Nutikell/pulsikell Fitbit Ionic

Hind: 318 eurot (Frog.ee)

Sensorid: altimeeter, 3-teljeline kiirendusandur, 3-teljeline güroskoop, GPS/GLONASS, optiline pulsiandur, valgustugevuse andur, jm

Aku: kuni 5 päeva, GPSiga kuni 10 tundi

Ühendus: Bluetooth 4.0

Mälu: salvestab aktiivsusinfo viimase 30 päeva kohta, salvestab kuni 300 muusikapala mällu mahamängimiseks, mängib Deezeri pleiliste, ühildub ka Pandoraga

Ekraan: 1,47", värviline, puutetundlik, Gorilla Glass´i kriimustuskindla kattega

Funktsioonid: aktiivsuse jälgimine, sammulugeja, kalorite kulutamise lugeja, pulsimõõtja, kompass, unekvaliteedi mõõtja, trennirežiimid erinevate spordialadega

Vastupidavus: veekindel, kuni 50 meetrit

Ühendamine: NFC (kontaktivaba makse), Bluetoothiga otse ühendatavad kõrvaklapid