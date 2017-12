Fitbit Ionicu operatsioonisüsteemi esimene uuendus toob nutikella hulga uusi rakendusi

Kõik tuntud ja vajalikud äpid nii spordi kui reisimise valdkonnast jõuavad tasapisi ka randmeseadmetesse. Fitbit esitles eile nutikella Fitbit Ionic operatsioonisüsteemi esimest uuendust, mis tagab kasutajatele senisest personaalsema kogemuse rohkem kui 60 rakenduse, enam kui 100 erineva sihverplaadi ning parandatud jõudlusega.

"Ionic on oma peamiste tervise ja liikumisega seotud funktsioonide, suure akuvõimsuse, platvormide ühilduvuse ja muu kohta saanud väga palju positiivset tagasisidet. Selle värskenduse abil täidame lubaduse suurendada nutikogemust populaarsete rakenduste, intelligentsete nutikella sihverplaatide ja uute motiveerivate tööriistadega," ütles Fitbiti tootevaldkonna asepresident Jon Oakes. "Lisaks nutikella Fitbit operatsioonisüsteemi jätkuvale arendamisele oleme kaasanud globaalse arendusmeeskonna, kes tulevikus toob Fitbiti kasutajateni üha rohkem rakendusi."

Näiteks alustab Fitbit järgmisel aastal koostööd maailma kõige mitmekülgsema personaalse muusika voogesitusteenusega Deezer, et pakkuda üle maailma võimalust Fitbit Ionicuga kuulata muusikat oma randmelt. 2018. aastal saavad Deezeri rakenduse oma Ionicule lisanud kasutajad juurdepääsu laiale muusikavalikule ning Deezeri kõige väärtuslikumale funktsioonile Flow. See võimaldab kasutaja andmeid analüüsides mängida just neid lugusid, mida kasutaja kuulda soovib.

„Ükskõik, kas see aitab sul kiiremini joosta, kauem treenida või sunnib sind ennast veidi rohkem pingutama – muusika on see motivaator, mis aitab sul sportides eesmärke saavutada. Oleme rõõmsad, et meie partner on Fitbit, kelle kaudu saame oma personaalse off-line-muusika voogesitusteenuse viia rohkemate inimesteni, "ütles Deezeri asepresident Riad Hawa. „Deezeri ühendamisel Fitbit Ionicuga saavad kasutajad kogu maailmas telefonid koju jätta ja kuulata lemmikmuusikat otse randmelt."

Fitbit tutvustas ka Fitbit Labsi ja Fitbit Researchi algatust, mis nutikella operatsioonisüsteemi uuendustele kaasa aitas. Algatuste eesmärk on motiveerida ja innustada kasutajaid muutma oma käitumismustreid ning ettevõttel pakkuda veelgi innovaatilisemaid lahendusi.

"Viimase kümne aasta jooksul oleme ehitanud ühe maailma suurima tervise- ja spordiandmebaasi ning selle kaudu on kasutajaid saanud infot meie kõige läbimõeldumatest ja innovaatilistest funktsioonidest," ütles Shelten Yuen, Fitbiti asepresident teadusuuringute alal. "Fitbit Labsi abil loome katsetamisruumi, mis annab meile täiendavaid andmeid ja teadmisi. Selle kaudu saame tulevikus turule tuua veelgi olulisemaid ning tõhusamaid tervise- ja spordilahendusi ning pakkuda kasutajatele innovaatilisi ja motiveerivaid kogemusi."

Uued tasuta allalaaditavad populaarsed nutikella rakendused on järgmised:

Tervis ja sport: Clue , maailma kõige kiiremini populaarsust koguv naiste terviserakendus, mille abil on võimalik jälgida menstruaaltsükleid ja sümptomeid (saabub aasta lõpus); GAME GOLF , kõige populaarsem golfimaailmas toimuvat analüüsiv rakendus amatööridele (saabub aasta lõpus); ja Surfline , surfitulemusi koondav ja ilma prognoosiv rakendus, mille kaudu saab näiteks infot parimate lainete kohta (saabub aasta lõpus).

Kodu: Nest , populaarne ülemaailmne nutikate kodukaupade ettevõte, mille üks toode võimaldab teil hõlpsalt randmelt termostaati reguleerida (saabub aasta lõpus) ja Philipsi juhtmeta valgustussüsteemi reguleerimiseks mõeldud Hue Lights .

Uudised: Flipboard , mis koondab uudiseid igast valdkonnast. Kasutajad saavad näiteks tervise ja spordivaldkonna uudiseid lugeda; The New York Times , globaalne rekordilise levikuga ajaleht kõige värskemate sündmustega kursis olemiseks.

Reisimine: TripAdvisor , maailma suurim läheduses asuvate restoranide ja teenuste otsimist kergendav reisisait (saabub aasta lõpus); Uber , populaarne ülemaailmne sõidujagamisrakendus, mis võimaldab kiiresti usaldusväärselt sõite tellida (saabub aasta lõpus); ja United Airlines , üks maailma suurimaid lennuettevõtteid, mille rakendusega saab pardakaarte alla laadida ja lennureisi staatust kontrollida (saabub aasta lõpus). alla laadida

Jaanuaris on tulekul British Airwaysi, Lyfti ja Walgreensi rakendused. Üksikasjalikku teavet iga uue rakenduse kohta saab siit.

Muusika on iga treeningu lahutamatu osa ning uue partnerluse kaudu rahvusvahelise muusika voogesituse teenusega Deezer on Fitbiti kasutajatel võimalus oma lemmikmuusikat endaga kaasas kanda ja kasutada ilma telefonita - see võimalus on saadaval 2018. aastal.

Lisaks eespool mainitud uutele rakendustele kasutab Fitbit Labs Fitbit Research&Development meeskonna andmeanalüüsi- ja käitumisteadusealaseid teadmisi, katsetades võimalikke uusi funktsioone eksperimentaalsete rakenduste ja nutikate kellasihverplaatide näol. Fitbiti tarkvaraarenduskomplekti (SDK) abil saab luua tarku, läbimõeldud ja motiveerivaid lahendusi, andes ettevõttele tulevaste tehnoloogiate arengu kiirendamiseks võimaluse katsetada uusi funktsioone ning analüüsida anonüümseid kasutajaandmeid ja tagasisidet.

Fitbit Labsi rakenduste ja kellasihverplaatide hulka kuuluvad:

Fitbit Pet – kellasihverplaadi seeria aitab jääda aktiivseks, kui kasutada oma samme virtuaalse koera või kassi toitmiseks ja hooldamiseks.

Mood Log – kellasihverplaat võimaldab pikema aja jooksul jälgida oma enesetunnet ja meeleolu (saabub aasta lõpus).

Tennis – rakendus jälgib tenniselööke ja aitab saada ülevaadet oma mängustiilist ning löökide jagunemist eestkäe- ja tagantkäelöökideks ning pallinguteks, aitab mänguoskust parandada (saadaval aasta lõpust).

Think Fast – ülesannete vahetamise mäng vaimse teravuse testimiseks. Aitab mõista une ja tervislike eluviiside toimet oma jõudlusele, saabub aasta lõpul.

Treasure Trek – rakendus aitab sammulugemise mänguliseks muutmisega aktiivseks jääda (saabub aasta lõpul).

Lisateavet Fitbit Labsi rakenduste ja kellasihverplaatide kohta leiab siit.

Uusi Fitbit Labsi rakendusi ja kellasihverplaate lisatakse kogu 2018. aasta jooksul ja ka pärast seda.

Fitbit OSi värskendus lisab Fitbit Payle kiirema puutereageeringu ja mugavamaid võimalusi. Saab valida maksmiseks krediit- või deebetkaardi otse oma randmelt. Osalevate pankade nimekiri on samuti laienenud, hõlmates ligi 25 panka kolmes võrgustikus 13 turul, kusjuures 2018. aastal lisandub veelgi rohkem riike ja panku. Vaata partnerpankade pidevalt uuenevat nimekirja aadressil www.fitbit.com/fitbit-pay/banks.