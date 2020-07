Garmin toob välja päikeseenergiaga laetavate nutikellade sarja

Tehnoloogiaettevõte Garmin esitles oma värskeimaid suviseid uudiseid – tervele reale firma spordi- ja nutikelladele (Instinct, Fenix 6 ja 6S, Tactix Delta) on lisatud laadimisvõimalus päikesepaneelide abil. Selle tulemusena saavad aktiivse puhkuse harrastajad oma nutikella veel kauem kasutada, kui on väljas. Tööaeg on kuni 50 päeva, laadimise pärast ei pea muretsema.

Arvestades esimese päikesetehnoloogia abil laetava nutikella Fenix 6X Pro Solar edukust, otsustas Garmin uuendusliku võimaluse lisada ka teistesse populaarsematesse nutikelladesse.

Uue seeria kellad on mõeldud aktiivse eluviisiga seiklejatele, kes soovivad end proovile panna – suurendada läbitud kilomeetrite arvu või vallutada järgmise mäetipu. Uued kellad sarjadest Instinct, Fenix 6 ja 6S ning Tactix Delta kasutavad laadimiseks päikeseenergiat, päikesepatareiga on tööaeg väga pikk. „See omakorda annab Garmini kasutajatele võimaluse tegeleda neile meelepärase tegevusega kuni loojanguni ja kauemgi,“ räägib Garmini rahvusvahelise müügi asepresident Dan Bartel. „Päikeseenergiaga laadimisvõimalus ei ole seda tüüpi nutikellade ainus uudne võimalus – uusi funktsioone ja omadusi on palju, alates uuest kamuflaažmustriga disainist kuni täiendusteni surfitegevuste profiilides. Igas kellatüübis on midagi uut, millega on põhjust tutvuda.“

Instinct Solar, mis piisava päikesevalguse tingimustes ja aku säästurežiimil töötades (Battery Saver) võib pakkuda aku piiramatut tööaega, on pöördepunktiks Garmini tooteajaloos. Ekspeditsioonirežiimil (Expedition Mode) ja piisava päikesevalgusega tagab see versioon ka parema GPS-funktsionaalsuse, säilitades aku töövõime kuni kaheks kuuks. Nutikella režiimil võib aku siseruumides töötada kuni 24 päeva ja piisava päikesevalguse tingimustes enam kui 50 päeva. Lisaks on täiendavad võimalused surfaritele, näiteks info tõusu ja mõõna kohta.

Fenix 6S Pro Solar ja Fenix 6 Pro Solar on Garmini juhtiva GPS-spordikellade sarja uusimad nutiseadmed. Need kasutavad päikesepaneele Garmin Power Glass ja seadistust Power Manager, mis säilitab ja jagab päikeseenergiat, et tagada seadme töövõime nädalateks ning pakkuda kasutajale võimalust tegeleda oma lemmikharrastuste, treeningu, muusika kuulamisega vms. Uusversioonidesse on sisse viidud täiendused ka erinevate tegevuste, näiteks surfamise, rattasõidu ja mägironimise jälgimiseks. Fenix 6S Pro Solari aku tööaeg nutikella tavarežiimis on kuni üheksa päeva siseruumides ning kuni 10,5 päeva piisava päikesevalguse tingimustes. Mudeli Fenix 6 Pro Solar aku tööaeg nutitelefoni režiimis on kuni 14 päeva siseruumides ja kuni 16 päeva piisava päikesevalguse tingimustes. Loomulikult on nutikellades endiselt olemas sellised funktsioonid nagu unekvaliteedi jälgimine, stressitaseme määramine, Garmin Pay, muusika voogedastus, mis võimaldab salvestada kuni 2000 lugu jpm.

Tactix Delta Solari uus versioon on selle sarja neljas põlvkond, mis on välja töötatud vastamaks militaarstandardile MIL-STD-810 ja mida on täiendatud laadimisvõimalusega päikesetehnoloogia abil. Power Manageri seadistus pikendab aku tööaega ning sooritust kuni 21 päevani siseruumides ning kuni 24 päevani piisava päikesevalguse tingimustes õues. Nutikella funktsioonide hulka kuulub ka salarežiim, mida kasutades ei ole võimalik asukohatuvastus ning hävituslukk, mis kustutab seadme mälust kõik sinna kogutud kasutaja andmed. Nendel mudelitel on eriti vastupidav disainkorpus ja alati töörežiimis olev 1,4-tolline ekraan. Mudel Tactix Delta Solar on varustatud spetsiaalsete funktsioonidega taktikaliste ülesannete täitmiseks ja eriti intensiivsete treeningute jaoks. Samas on saadaval ka Fenix 6 seeria nutivõimalused, mis teeb kella peale karmide tingimuste sobivaks ka igapäevasel kasutamisel.