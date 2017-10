Death Star katusele: nüüd saab igaüks ise autoga Street View´d teha, kui 3500 dollarit olemas

Maikuus kuulutas Google välja ona uued Street View ja tehisreaalsuse standardid, millele tootjate panoraamkaamerad peavad vastama. Nüüd, oktoobri alguses sai esimene kaamera, Insta360 Pro alles esimesena sertifikaadi, mis vastab Google´i nõuetele ise autoga Google Street View´d teha.

Selleks, et autokatusele see Death Stari meenutav kaamera paigaldada, tuleb poes välja käia 3500 dollarit. Hind näitab, et see kaamera on nagu öö ja päev võrreldes laiatarbekaameratega, mida me oleme juba testinud (Ricoh Theta 360 SC ja Samsung Gear 360) ja mis maksavad mõnisada eurot. Kummaline, et selle valdkonna tippude tipuks hinnatud Nokia OZO pole veel vastavat sertifikaati saanud, kuid võib-olla nad pole veel lihtsalt jõudnud. Igatahes on tippude tippu ulatuva hinnaga Nokia OZO läinud ka oluliselt odavamaks, võib-olla lausa 10 000 eurot odavamaks, makstes nüüd "ainult" 23 500 eurot.

Insta360 Pro vastab Google Street View Auto ready karmidele tngimustele, mille hulgas on muide ka nõue kasutada rohkem kui kahte kaamerat, seniidist peab olema suur ülekatvus erinevate kaameratega korraga pildistades, millest pärast monteeritakse kokku 360 kraadi sfäär, samuti peab pildistamiskiirus olema väga suur ja GPS-i täpsus üle 4 Hz ehk sekundis tuleb asukohta määrata vähemalt neli korda.

Kellel kaamera ostmiseks suurt rahakotti kohe ei ole käepärast, kuid sooviks tänava- ja siseruumivaadetega näiteks teenima hakata, müües ettevõtetele ja omavalitsustele teenust, võib raha otse Google´ilt käsida Google Street View Loan programmi kaudu. Paraku on laenuprogrammiks kvalifitseeruvad vaid üksikud riigid. Eesti tavaliselt esimeste hulka ei kuulu, kui Google mõne uue teenuse lansseerib.

Insta360 Pro on mõeldud nii panoraamfotode, 8K kvaliteediga sfäärvideote kui tehisreaalsuse materjali salvestamiseks. 8K sfäärvideo salvestatakse 30 kaadrit sekundis.

Vaata, kuidas näeb välja Insta360 Pro salvestatud 8K video Youtube´is:

Street View jaoks on 8K salvestamise kaadrisagedus 5 kaadrit sekundis.

Selleks, et tuul kaamerat minema ei viiks, on olemas ka katusekinnitus, mis töötab magnetitega:

Kaamerat saab juhtida mobiiliäpiga ja lisada välise täpsema GPS-seadme. Kuueteljeline güroskoop aitab horisondi otseks ajada.

Muudest tehnilistest näitajatest ka: Insta360 Pro on 5000 mAh akuga, mis lubab salvestada 75 minutit, SD kaart või USB 3.0 mälupulk salvestuseks, WiFi või Etherneti kaabel netiühenduseks, HDMI 2.0 Type-D ja USB Type-C pordid.

Arvutimaailm muide tegeleb praegu Eesti 100 kauneima matkaraja kaardistamisega Google Street View´sse hulga odavamate 360 kraadi kaameratega ja mitte autolt, vaid kõndides. Kaasa lüüa saab siitkaudu.