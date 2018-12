AM Slushil: Google´i droonifirma Wing ja Helsingi lõid käed, kevadel hakatakse drooniga asju kohale tooma

Wing´i CEO ja Helsingi linnapea koos kohaletoimetamise drooniga.

Arvutimaailm jõudis läbi vihma ja sulava jää Helsingi Messikeskusse, kus täna toimub suurejooneline startup-festival Slush. Kõik on kohal, nii suured kui väikesed. Just aga lõppes pressikonverents Google´i boksis, kus oli kohal ka Helsingi linnapea.

Nimelt teatas Google´i drooniprojekti Wings arendav ettevõte, et nad hakkavad esimesena reaalset drooniga kohaletoimetamist katsetama sel kevadel Helsingis. Selleks on linnaga juba kokkulepe sõlmitud ja droonitestid jõudnud USA-s ja Austraalias sellisesse valmisolekusse, et võib juba lasta inimeste ja linnaliikluse kohale tiirlema.

Wing´i tegevjuht James Ryan Burgess võttis esitlusele kaasa Google´i drooni, millel on kuus tiivikut ja aerodünaamiline kere, mis lubab kiiresti ka horisontaalsoonas liikuda pikki vahemaid.

Lisaks pakiveole on drooni ülesandeks toetada näiteks päästeoperatsioone, viia kohale ravimeid, posti, vajalikke vahendeid ja tööriistu.

"Enam ei pea endale drooni aadressi järgi kutsuma, vaid saab selle tellida täpselt kas mõnesse rahvarohkesse punkti või näiteks tagaaeda," selgitab Burgess, "kui on vaja kiiresti ravimeid kohale toimetada, siis drooniga saab kõige kiiremini ja täpselt õige inimeseni."

Küsimusele, kuidas droon nendesse kohtadesse saab, kus on droonikeelutsoon, näiteks Senaatintori, vastas Helsingi linnapea Jan Vapaavuori: "kui Helsingi valiti testikohaks, siis ilmselt meie droonilennutuse reeglid Wingile sobivad ka."

Burgess lisas, et esialgu siiski katsetatakse sel kevadel mõnes kindlas Helsingi piirkonnas. Siiamaani on Wing 18 kuud Austraalias kohaletoimetamist juba proovinud testitingimustes, näiteks viinud kohale esmaabikomplekti.

Droon kaalub 5 kg, lendab kiirusega kuni 125 km/h ja lennuulatus on 10 km (edasi-tagasi kokku 20 km). Seega võib üks droon katta oma lennuulatusega suure osa Helsingist.

Kaup võetakse "peale" drooni õhus olles: alla maapinnale lastakse vints konksuga, mille külge pakisaatja kinnitab paki. Kättetoimetamisel lastakse ka vintsiga pakk alla, seega droon ise maanduma inimese lähedale ei pea.

Kui keegi nööri liiga kõvasti sikutab (droonikiusamine), siis äärmuslikul juhul laseb droon lihtsalt nöörist lahti ja lendab minema.

Seega kui praegu Tallinnas Mustamäel askeldavad ringi Starshipi pakirobotid, siis kevadel Helsingis võib õhk paks olla Google´i kullerdroonidest.

Google (Wing ehk Alphabetile kuuluv suvel ära ostetud ettevõte) küsib ka seda, mida võiks nende droonid sulle kohale toimetada, millise valiku teeksid sina?