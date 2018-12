Küberturvalisuse ettevõtet Guardtime asub juhtima Ain Aaviksoo

Varem Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri ametit pidanud ja viimase kahe kuu jooksul rahvusvahelises küberturvalisuse ettevõttes Guardtime’i mediitsiinivaldkonna juhi ametikohal olnud Ain Aaviksoo asub juhtima kogu ettevõtte Eesti haru.

Guardtime Eesti tegevjuhina hakkab Aaviksoo vastutama ettevõtte Eesti meeskonna juhtimise ning edasiste arenguvõimaluste eest. “Minu jaoks on suur au asuda uude strateegilisesse ametisse - seda nii Eesti kui ka rahvusvahelise maastiku küberturvalisuse mõttes, arvestades Guardtime Eesti meeskonna koostööd erinevate globaalsete partneritega,” rääkis Aaviksoo, kelle sõnul pakub Guardtime juba täna enda poolt arendatud blockchain-tehnoloogial põhinevaid lahendusi lisaks erinevate riikide erasektorile nii Eesti kui ka Hiina, Hollandi ja Tai riigisektorile.

Guardtime Eesti senine tegevjuht Martin Ruubel keskendub kontserni tegevustele, kuid jääb toetama Eesti peakontorit. “Koos Guardtime äri laienemisega mitmetesse uutesse sektoritesse on sealne tegevus nõudnud meilt rohket tähelepanu ning ümberkorraldusi kontserni struktuuris. Seda enam on äärmiselt oluline, et meie Eesti meeskond ja siin loodavad küberturvalisuse lahendused jätkuvalt edasi areneksid ning et meie suured rahvusvaheliste koostööpartneritega projektid saaksid piisavalt tähelepanu,” selgitas Ruubel, miks paluti Aaviksool võtta üle kogu Eestis tegutseva meeskonna juhtimine.

Guardtime Eesti COO Karin Kivimäe lisas, et Guardtime Eesti töötajaskond on viimastel aastatel kasvanud rohkem kui 60% aastas ning kasv kiireneb. “Aini liitumine meie meeskonnaga annab meile kindluse, et suudame käia kaasas oma kasvuvajadustega ning samas säilitada Guardtime’i eripära eelistatud ettevõttena Eesti parimate IT ja krüptograafiaspetsialistide hulgas,” rääkis Kivimäe.

Ain Aaviksoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (MD) ja Harvardi ülikooli (MPH) ning töötanud varasemalt nii Maailmapangas, Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS, Webmedias (Nortal) kui ka Sotsiaalministeeriumis IT asekantslerina. Aaviksoo liitus Guardtime meeskonnaga käesoleva aasta oktoobris ning vastutab edaspidi lisaks Eesti meeskonna juhtimisele jätkuvalt ka meditsiinivaldkonna eest.

Guardtime on Eestis asutatud maailma suurim blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, mis aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning läbipaistvaid lahendusi.

Guardtime KSI blockchain tehnoloogia on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada koheselt, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi korraga suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.

Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnistusraamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.