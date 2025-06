Kõik muutub mustaks: kuulus Windowsi sinine surmaekraan läheb hingusele

On asju, mis tunduvad muutumatuna kestvat ajast aega. Päike tõuseb idast, lumi on valge ja Windowsi krahhi puhul ilmub sinine surmaekraan. See viimane, tuntud kui BSOD (Blue Screen of Death), on olnud Windowsi operatsioonisüsteemi lahutamatuks, ehkki kardetud osaks üle nelja aastakümne. Mälestusvärinaid ja südamepekslemist tekitav sinine taust koos tehniliste koodide ja morjendava sõnumiga on olnud digitaalse ajastu omamoodi märgiks – viimane piir, kust tagasiteed polnud. Kuid nüüd on see lõppemas.

Microsoft on ametlikult teatanud, et legendiks saanud sinine ekraan kaob minevikku. Alates sellest suvest, koos laialdase Windows 11 uuendusega, asendub see uue, tavalise musta ekraaniga.

See pole pelgalt värvivahetus, vaid osa suuremast ja süsteemsemast muutusest, mille eesmärk on muuta süsteemi vastupidavamaks ja anda nii tavakasutajale kui ka IT-administraatorile selgemat infot, mis tegelikult juhtus, vahendab The Verge.

Musta ekraani peidus saladused

Uue musta ekraani suurim ja silmatorkavaim muudatus on muidugi taustavärv – sinisest saab must. Kadunud on ka kurvastav emotikon, mis tundus nagu süsteemi viimane pisar, mis poetati ja keeruline QR-kood, mille dešifreerimine oli enamikule kasutajatest võimatu ülesanne.

Selle asemel kuvatakse uuel mustal ekraanil lühem, konkreetsem ja selgem sõnum. Mis kõige olulisem, näidatakse taaskäivitusprotsessi edenemist protsentides ning antakse täpne teave, milline süsteemidraiver krahhi põhjustas.

Must surmaekraan ehk taas BSOD (Black Screen of Death) näeb Windows 11 uuenduse järel välja selline. Foto: Microsoft

See on nagu detektiivitööle kaasa aitamine – enne kobas tavakasutaja pimeduses ja pidi lootma asjatundjate abile, nüüd antakse kätte lamp ja suurendusklaas, et probleemne koht ise üles leida.

Nagu Microsofti pressiteade rõhutab, aitab see muudatus nii tavakasutajal kui ka IT-spetsialistil kiiremini tuvastada, kas viga on operatsioonisüsteemis endas või mõnes konkreetses komponendis, kiirendades nii probleemi lahendamist.

Kiire taastumine ja õppetunnid minevikust

Lisaks mustale ekraanile tutvustab Microsoft ka uut funktsiooni nimega Quick Machine Recovery ehk "Kiire masina taastamine". See tööriist peaks automatiseerima taaste- ja parandusprotsesse, eriti suuremate süsteemikatkestuste korral, vähendades seeläbi IT-personali käsitsi sekkumise vajadust.

Need muudatused pole tulnud tühjalt kohalt. Need on osaliselt vastuseks 2024. aasta CrowdStrike’i intsidentidele, mille tõttu kukkusid üle maailma kokku miljonid Windowsi seadmed ja kuvati kurikuulus BSOD. Nii hakatigi otsima vastupidavamat ja kasutajasõbralikumat veakäsitlust. Karm õppetund, mis näitas, et vanad lahendused on ajale jalgu jäänud ja vajavad põhjalikku ümbermõtestamist, andis viimase hoobi ka "sinisele surmaekraanile". Windowsi "surm" tuleb edaspidi ikka musta taustaga.

Kokkuvõtteks

Windowsi arvutid kuvavad tõsise süsteemivea korral endiselt veateate, kuid tuttav sinine taust on suunatud pensionile. Selle asemel tuleb must. See on pööre, kus keskendutakse selgusele, tegelikule infole ja paranenud taastevõimalustele. See on märguanne, et isegi kõige stabiilsemad sümbolid võivad kaduda, kui aeg ja vajadused seda nõuavad. Hüvasti, sinine surmaekraan, teretulemast, must ja informatiivne!