OpenAI tõi välja uue mudeli GPT-5: kas teised tehisarud muutuvad nüüd kasutuks?

OpenAI tõi just äsja välja oma kõigi aegade kõige võimsama mudeli GPT-5, mis on kättesaadav kõigile. See väljaanne toob kaasa päris suuri uuendusi kogu ChatGPT, API-de ja arendajatööriistade osas, mille eesmärk on muuta tehisaru kasutamine targemaks, turvalisemaks ja veel isikupärasemaks.

Samm AGI poole?

Tehnoloogiamaailmas räägitakse juba ammu üldtehisintellektist, mis pidi kohe-kohe saabuma. ChatGPT elab selle tuules läbi uut murrangut, sest justkui eikusagilt ilmus nähtavale OpenAI seni kõige võimsam loodud mudel GPT-5. On olnud kuulda sahinaid, et see on seni suurim samm tehisintellekti üldtehisintellekti (AGI) suunas, mis peaks olema võimeline sooritama mis tahes intellektuaalset ülesannet sama hästi, kui suudab ka inimene või isegi paremini.

OpenAI peadirektor Sam Altman on aga väidetavalt isegi öelnud, et tunneb end selle uue mudeli ees "kasutuna".

Üks AI kõigi ülesannete jaoks

Uue GPT-5 puhul pole enam vaja mudelite vahel manuaalselt lülituda. See on justkui üksainus tohutu aju, mis analüüsib antud ülesannet ja valib ise automaatselt, millist oma "alateadvust" kasutada.

Kas tegemist on kiire vastuse või sügavuti mineva analüüsiga, teeb ChatGPT-5 otsuse sinu eest, pakkudes alati parimat lahendust. Tulemuseks on kiiremad, täpsemad vastused ning tunduvalt vähem vigu ja "hallutsinatsioone" võrreldes varasemate mudelitega, nagu GPT-4.

Varasemalt oli OpenAI tegevjuhi Sam Altmani sõnul GPT-4 oma tasemelt justkui "kolledži õpilane", GPT-5 on aga nüüd juba "Ph.D. tasemel ekspert".

Vaata esitluse ülekannet siit:

Video URL

Programmeerimine kui kunst ja vibe coding

Üks kõige silmapaistvamaid edusamme on GPT-5 võimekus koodi kirjutamisel. See ei piirdu enam lihtsate programmijuppide genereerimisega, vaid suudab luua keerulisi rakendusi ja tarkvara otse sinu antud juhiste põhjal.

See lubab niinimetatud vibe coding lähenemist, kus arendaja saab lihtsalt oma ideid kirjeldada ning GPT-5 loob kiirelt selle põhjal juba toimiva tarkvara.

Demoesitlustel näidati, kuidas mudel suutis luua interaktiivseid veebirakendusi kõigest minutitega, näidates märkimisväärset praktilist programmeerimisoskust. Arendajate jaoks tähendab see, et GPT-5 suudab toimida justkui kogenud paarisprogrammeerijana, kes tegeleb tüütu ja korduva tööga, jättes loovuse ja lahenduste leidmise inimese hooleks.

Turvalisus ja isikupära ühes pakendis

OpenAI on pööranud suurt tähelepanu turvalisusele. GPT-5 toob sisse uue safe completions funktsiooni, mis tagab, et vastused jäävad nii-öelda ohutuse piiridesse.

Kui mudel ei saa mingil põhjusel vastata, siis selgitab, miks.

Samuti on oluline uuendus isikupärastamine. Kasutajad saavad nüüd valida ChatGPT-le erinevaid isiksusi (nt. Cynic, Robot, Listener, Nerd) ja kohandada vestlusakna värve. See muudab ChatGPT senisest enam isiklikumaks assistendiks.

Mida uut?

GPT-5 on samm edasi AGI suunas, nagu OpenAI juht Sam Altman on ise öelnud.

PLUSSID

Võimekas ja kiire: vähem vigu ja hallutsinatsioone.

Intelligentne ja iseseisev: ühtne süsteem valib automaatselt parima mudeli vastuste genereerimiseks.

Ekspertteadmised: "Ph.D.- ehk doktori tasemel" arutlusvõime ja vastused paljudes valdkondades.

Hea koodikirjutaja: suudab luua keerulisi rakendusi ja tarkvara nullist.

Turvaline: uus "safe completions" funktsioon tagab läbipaistvuse ja ohutuse.

Isikupärane: kohandatavad isiksused ja liidese välimus teevad kasutuskogemuse personaalsemaks.

MIINUSED

Hoolimata edusammudest pole tegemist veel kauaoodatud AGI-ga, nagu Altman ise on märkinud.

Võimalikud serveriprobleemid ja ülekoormus uue mudeli kasutuselevõtmise alguses, sest nagu ikka tahab see palju rohkem ressursse.

GPT-5 on kättesaadav kõikidele ChatGPT kasutajatele (nii tasuta kui ka tasulistele). Mudelitasandid on GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano, parandatud on ka häälvestluse taset, API-sid arendajatele, tööriistu, ühendatav on mitmete arendaja tööriistadega (näiteks GitHub, Copilot, Visual Studio Code jne).