Elisa ja Levira uue põlvkonna HD telepilt levib tänasest üle Eesti

Alates tänasest, 5.detsembrist saavad kõik Elisa Klassik üle õhu TV-kliendid võimaluse vaadata populaarseid telekanaleid detailirikkas HD-kvaliteedis üle Eesti.

Elisa Klassik üle õhu TV-klientidel on nüüd võimalik vaadata populaarsemaid Eesti telekanaleid HD-kvaliteedis. Oktoobris alustatud projekti esimene etapp oli edukas ja HD-telekanalite edastamist laiendatakse nüüd üle Eesti.

Kõrglahutusega telepilt edastatakse uuel sagedusel ja kodeeringus, mis võimaldab saata andmeid oluliselt suuremas mahus. Kanalite vaatamiseks on vaja sisseehitatud digiboksiga telerit, millel on DVB-T2 ja H.265 kodeeringu tugi ning Conaxi digimoodul. HD-kvaliteedis on nähtavad Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, TV3, TV6, TV3+, Sony Channel, Sony Turbo, Filmzone ja Filmzone+. Elisa Klassik üle õhu TV klientidele ja vabalevi televaatajatele on kättesaadavad HD kvaliteedis täiendavalt ka ETV, ETV2 ja ETV+.

Kui varasem Levira poolt üle õhu edastav telepilt on 576i resolutsioonis, siis alates tänasest edastatav uus telepilt on ligi kaks korda parema resolutsiooniga.

Elisa Klassik üle õhu TV kliendid saavad vaadata HD-kvaliteedis 13 telekanalit. Kliendid, kellel on vastava tehnilise võimekusega teler, ei pea ise midagi tegema, sest telerid leiavad uued kanalid automaatselt üles ja vastavalt tellitud TV-paketile on ka kohe nähtavad.

Võimekus uue kodeeringuga telepilti vastu võtta on olemas suurematel teleritel (näiteks Samsung, LG, Sony ja Philips), mis on ostetud pärast 2016. aastat. Vanemate ja vähemtuntud brändide puhul tuleb DVB-T2 ja H.265 toe olemasolu kontrollida teleri kasutusjuhendist või tootja kodulehelt.