Millised on ärisülearvuti kõige tähtsamad turvalisad?

Aina rohkem hajutatult töötavad kontoriinimesed on toonud ettevõtetele uue turvariski - kui nad asuvad firma turvalistest ruumidest väljas, siis kuidas kaitsta kaugtöökohti? Kui töö toimub ärisülearvutitega, siis kõige-kõige tähtsamaks muutub selle turvamine väliste rünnete või miks mitte ka kasutaja enda teadmatuse vastu.

HP ärisülearvutitel on lisaks tugevale korpusele, võimsale protsessorile ja kauakestvale akule mitmeid sisseehitatud turvakaitseid ärikasutajatele ning muidugi saab ka palju ise ära teha, et mobiilne töövahend oleks veel kindlam. Siin on mõned kõige olulisemad turvalahendused, mis aitavad süleriga tööd tehes end kindlamana tunda.

Iseparanev BIOS hoiab ära väljapressimisrünnakud

Arvuti püsivara ehk BIOS, mis tagab masina toimimise, on küll uuendatav, kuid püsib igapäevatoiminguid tehes muutumatuna, sisaldades koodi arvuti komponentide sujuvaks tööks ning tagades arvuti käivitamise. Viirusetõrjed tavaliselt BIOS-i muutustele pidevalt ligi ei saa ning kui mõni kavalam viirus nakatab püsivara, siis võib juhtuda, et kahju on juba toimunud - BIOS muudetud, enne kui antiviirus seda märkab.

HP iseparanev BIOS (HP Sure Start) on maailmas esimene sedalaadi lahendus ning aitab taastada arvuti püsivara ka siis, kui mõni pahavara on selle üle kirjutanud ning oma koodi lisanud.

Tüüpiliselt on BIOS-i kasutavad pahavarad sellised, mis lukustavad arvuti BIOS-i tasemel ning küsivad avamise eest näiteks lunaraha. Viirusetõrjed, tulemüürid ja muu sülearvuti kaitse ei saagi siis rakenduda, kui juba BIOS-i tasemel on nakatumine toimunud. Vastav HP Sure Start kaitse aga peab valvet püsivarale ligipääsu ja kirjutamise üle ning ei lase pahavaral sinna tungida. Kui aga kahju on juba toimunud, saab BIOS-i eelneva oleku taastada.

Privaatne ekraanikate peidab ekraanipilti kõrvaltvaataja eest

Avalikus kohas tööasju ajades ei tahaks, kui privaatne info kasvõi kõrvalistujale näha oleks. Selleks on olemas spetsiaalsed ekraanikatted, mis kitsendavad vaatevälja ja tumendavad ekraani juba natuke suurema nurga alt küljelt vaataja jaoks. Ärisülearvutitel võib olla selline ekraani juba sisse ehitatud, sest neil pole väga oluline suur vaatenurk, pigem vastupidi.

HP Sure View on aga elektrooniliselt juhitav ekraanifilter, mis vaid ühe nupuvajutusega muudab ekraani küljelt vaadates 95% läbipaistmatuks, nii et juba üsna kõrval istuv kõrvaltvaataja ei näe mitte midagi peale pimeduse.

Veebikaamera füüsiline kate tagab pealtvaatamiskindluse

Ükskõik, kui usaldusväärne ka see roheline või punane tuluke veebikaamera kõrval tunduks, mis näitab veebikaamera filmimist, tagab täielikuma südamerahu füüsiline kate, mis kaamera objektiivi ette käib ning täiesti kindlalt pildi blokeerib. Füüsiline kate on hea ka kiirelt ja hetkega pildiülekande katkestamiseks, sest siis ei pea kuskilt nuppe ja menüüsid otsima hakkama.

HP paljudel ärisülearvutite mudelitel on füüsiline kate olemas. Kui pole, saab arvutipoest osta ka vastava kleebitava luugi. Mõnel juhul aga aitab eraldi füüsiline nupp klaviatuuril (näiteks HP Sure Shutter), mis hetkega riistvaraliselt kaameraülekande katkestab - samamoodi, nagu füüsiline kate. Tavaliselt on see eraldi nupp puutetundliku ekraaniga masinatel.

Tamperi alarm kaitseb kruvikeerajaga ründaja vastu

See kaitse töötab samamoodi, nagu valvesüsteemide tamperi alarm - kui keegi üritab korpust lahti kangutada või kruvida, et sisemusse füüsiliselt midagi paigaldada (ka sellised ründed pole enam harulduseks), siis aitab HP TamperLock. See annab teada, kui keegi kruvikeerajaga arvuti korpuse kallale läheb ja tahab seda avada. Kui arvuti on välja lülitatud, rakendub alarm ikka ja ettevõtte IT osakond saab vajadusel hiljem teate, et riistvaraga võib olla midagi juhtunud.

Selleks, et kruvikeerajaga näppaja arvutist andmeid kätte ei saaks, tuleb kasutada krüpteeringut - kõvakettal olevad andmed muutuvad siis võõras seadmes kättesaamatuks. Et aga endale info alles jääks, peab tegema varukoopiaid.

Sõrmejäljelugeja - lihtsam, kui parool

Ühel korralikul ärisülearvutil on olemas sõrmejäljelugeja - see on tavaliselt kindlam ja lihtsam, kui parooliga sisselogimine. Kui parool võib lekkida, siis sõrmejäljega on selle lekkimine väga palju raskem. Pealegi on sõrmejälje kasutamine palju lihtsam ning pole probleemi, kui parool meelest läheb.

Näotuvastus - veel lihtsam, kui sõrmejäljelugeja

Näpust veelgi lihtsam biomeetriline kaitse sülearvutile on näotuvastus. Kui arvuti toetab Windows Hello sisselogimist (selleks on vaja infrapunakaamerat lisaks tavalisele veebikaamerale), siis saab arvutit puudutamata vaid selle ette istudes juba ligipääsu.

Kui aga lahkud arvuti juurest, lukustub masin automaatselt.

Jälitaja - kadunud masin teeb häält ja näitab end kaardil

Kui juhtub sülearvuti kaduma minema (kas kodus või kontoris) või on kuhugi kaugemale ununenud, siis HP Tile Tracker teeb kadunud arvutist häält, et leiaksid selle näiteks toast asjadekuhja alt või näitab asukohta kaardil, kui vaja kaugemalt otsida.

HP Tile on sisse ehitatud HP Elite Dragonfly sülearvutisse ning kõigisse HP EliteBook G8 masinatesse Inteli 11. põlvkonna Tiger Lake´i protsessoriga koos Intel WLAN-i mooduliga.

Militaarstandard tagab korpuse turvalisuse

Militaarstandarditele vastavus (näiteks MIL-STD-810G) tähendab seda, et arvuti korpust on testitud kukkumiste, põrutuste, niiskuse, vibratsiooni, temperatuurikõikumiste ja mitmete muude ekstreemsete tingimuste suhtes. Vaid see, kui need testid on läbitud, tagab sülearvuti töökindluse igapäevaselt paljudes kohtades väljas käies. Kukkumisi ja ekstreemseid keskkonnatingimusi võib ette tulla isegi päris tavalisel kontoritöökohal, kui töömasin ei leba ainult laual, vaid käib töötajaga igal pool kaasas.

Enamasti on ärisülearvutid sellele kõigele vastu pidava metallist või tugevdatud plastist korpusega. Lisaks pakuvad äriklassi arvutid ka täiendavat kindlust ekraani kriimustuste eest kaitsmisel ning klaviatuuri pritsmekindlus hoiab ära rikked, kui miski vedelik klahvidele ümber aetakse.

Hea antiviirus on Windowsiga juba olemas

Lisatarkvara on muidugi mõnikord hea, kuid antiviirusena on end hästi tõestanud Microsofti enda Windows Defender, mis on juba Windows 10ga (ja peagi Windows 11-ga) kaasas. Microsoft on piisavalt suur, et ülal pidada küberturvatiimi, kes on kursis uusimate ohtudega ja uuendab Windowsi kaitset jooksvalt alati esimeste seas.

Täiendavaks pahavarakaitseks just ärikasutajatele on HP-l olemas veel HP Sure Sense, mis analüüsib neid rünnakumeetodeid, mida antiviirus alati ei kata. Selleks on kasutusel masinõpe ja närvivõrguprotsessorid.

