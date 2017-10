Huawei hüppab tehisreaalsuse-paati: uus Envizion 360 kaamera teeb 2K videoid ja 5K sfäärpilte

Tehisreaalsuse jäädvustamise ja vaatamise komplektid on saanud kõigi suurte tegijate jaoks eluliselt tähtsaks platvormiks. Samsungil on oma virtuaalprillid ja VR kaamera, samamoodi proovib ka Huawei tehisreaalsuse ree peale saada. Huawei P9 esitlusel tutvustati tehisreaalsuse prille, kus ekraani osa etendab P9 ise, nüüd Huawei Mate 10 väljatulekuga aga tutvustati nagu möödaminnes Envizion 360 panoraamkaamerat.

See panoraamkaamera erineb veidi teistest, mida AM on kasutanud. Nimelt käib Envizion 360 Huawei telefoni USB pessa ja pildistatakse telefoni tagurpidi käes hoides. Osalt on see ebamugav, sest kui näiteks tahad endast eemal pilti teha, siis ei näe hästi ekraani, teisalt saab niimoodi kaamerast osa tarkust ja aku välja jätta ning panoraamkaamera kompaktsemaks ja odavamaks teha.

Kaamera ühildub uusimate Huawei mudelitega Mate ja P seeriast, aga ka Samsung Galaxy seeria ja muude USB Type-C pordiga nutitelefonidega, millel on Android 6.0 või uuem operatsioonisüsteem.

USB pesas töötav kaamera on tõesti isike ja kerge - 37 grammi, ca 37 x 37 mm. Tarkus on telefonis, mälu ka. 5K kvaliteediga 360 kraadi pildid ja 2K kvaliteediga videod saadakse kahe 13 MP kaameraga, millel on 210° lainurkobjektiivid.

Siin on üks näide Huawei Facebooki lehelt:

See on muidugi hea, et Huawei laseb oma kaamerat kasutada ka teiste tootjate mobiilide omanikel. See aga halb, et kaamera on nagu esimesed mobiilikaamerad telefoni küljes kinni, mis piirab tegevusvabadust ja vähendab kaamera võimekust, pannes selle sõltuma mobiili võimekusest. Hind on aga see-eest soodne - ca 130 eurot.