Huawei P10 aastane test: Saabusid VoLTE, VoWiFi, MirrorLink autole ja palju muud

Eestis tehti esimene 4G kõne juba 2014. aastal. Esimese operaatorina hakkas VoLTE kõnesid pakkuma Telia aasta tagasi, kuid siis toetasid seda vaid paar Lumia telefoni. Huawei P10 lipulaev-telefonile ilmus tarkvarauuendus VoLTE toega mõnedes riikides selle aasta aprillis, mõned tunnid tagasi aga ka Eestis. Kuid lisaks tuli tarkvarauuendusega kaasa palju muudki.

AM.ee aastases testis on Huawei P10 vastu pidanud üsna hästi, kiiruse vähenemise ega kulumise märke pole olnud. Viimane kaitsekesta muretsemine telefonile on ka välimuse teinud hulga käesõbralikumaks: uus kate kaitseb kahte tagakaamerat juhuslike kriimustuste eest ning ka metalne tagakaas ei saa kuluda. Matt siidine plastmassipind annab välimusele lisasoliidsust.

Kuid tarkvarauuendus, mis just saabus, parandab ka nutitelefoni sisu. Lisandus VoLTE tugi, mis tähendab, et mobiiliga saab LTE võrgus teha kvaliteetseid kõnesid, mis ühenduvad enam-vähem hetkega. VoWiFi esimesed kõned tehti 2015. aastal Tele2 võrgus. See tähendab helistamist ilma mobiilimastide abita - kui oled WiFi võrgus, saad teha kõne nagu tavaliselt.

VoLTE helistamisvõimalus on Huawei P10-l nüüd täiesti olemas Telia võrgus. VoWifi-t hetkel veel pole, vastati küsimusele Teliast. Elisa plaanib need uued kõnetehnoloogiad kasutusele võtta selle aasta lõpust. Tele2 lubas ka peagi öelda, mis seis neil Vo* tehnoloogiatega on.

Muudest olulistest uuendustest sai P10 täienduse, millega ühendada oma telefon autoga: Android Auto toega sõidukist saab selle suurelt ekraanilt oma taskus asuvat telefoni juhtida.

Kuidas võita juurde ekraanipinda, kui telefonil on virtuaalsed Androidiklahvid nagu Huawei P10-l? Selleks tuleb kasutada sõrmejäljelugeja viipekäsklusi. P10 vabastas riba ekraanist muudeks kasulikeks toiminguteks, viipekäsud toimivad niimoodi: