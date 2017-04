VoLTE kõned jõuavad lõpuks massidesse

4G on vaid andmesideks, kõned jäävad ikka edasi 3G võrku, korrati ikka ja jälle, kui 4G mobiilioperaatorite võrkudesse jõudis. Nüüd tundub, et see ei vasta enam päris tõele ja tulevikus osutub lausa valeks. Ka telefonikõned kolivad kiiresse, kvaliteetsesse ja suuremahulisse LTE võrku, kasutades selleks VoLTE tehnoloogiat. Seda peab toetama kasutaja telefon. AM testis mõni aasta tagasi Lumia telefone, kus ühena esimestest oli VoLTE kõne tugi, nüüd toetavad seda juba paljud uued telefonid.

Telia poolt eelmise aasta suvel turule toodud 4G ehk VoLTE kõnesid saigi kuni märtsini kasutada vaid Windowsiga Lumia telefonides. Eelmisel kuul lisandusid Androidiga telefonid, millelt saab üle 4G kõnesid teha.

Telia hakkas esimesena Baltimaades ja ühe esimese Põhjamaade operaatorina pakkuma VoLTE-t ehk kõnesid 4G võrgus 2016. aasta juulis. Kui seni oli teenus kättesaadav vaid valitud Microsoft Lumia mudelitele, siis märtsis laienes 4G võrgu kõnede võimekus ka Androidi tarkvaraga telefonidele – lisandusid Samsung Galaxy S-seeria mudelid S7 ja S7 EDGE. See nimekiri saab lähiajal lisa nii Samsungi kui teiste tootjate mudelite näol.

Lisaks uutele VoLTE-toega telefonidele kaasnes uuendus 4G kõneteenuse kasutuselevõtus – kui varem pidi kasutaja teenuse ise tellima, siis nüüd piisab vaid uuendatud tarkvaraga vastava toega telefonist ning tellitud 4G andmesidepaketist. Kui need eeldused on täidetud, aktiveerub 4G võrgu kõneteenus automaatselt.

„See võimaldab uue põlvkonna mobiilikõne kiiret ja massilist kasutuselevõttu. Prognoosime juba lähikuudel Telia 4G võrgu kõneteenuse kasutajate arvu kasvamist üle paarikümne tuhande,“ ütles Telia Eesti internetilahenduste ja kõneside osakonna teenuste juht Silver Kurrikoff.

Tema kinnitusel on täna Telia klientide seas uue kõneteenuse kasutajaid juba üle 2400 ning see arv kasvab pidevalt.

VoLTE tagab tunduvalt kvaliteetsema heli telefonikõnedele, samuti peaaegu kohese ühenduse loomise numbri valikul. Aktiivseid mobiiliga netikasutajaid rõõmustab kindlasti ka see, et kõne korral ei vaheta telefon andmesideühendust 3G peale. Tulevikus võimaldab VoLTE hakata pakkuma mitmeid kasulikke lisateenuseid, mis näiteks fiksvõrgus juba valdavaks saanud internetikõneteenusega ammu pakutakse – nt helistaja nimenäit ettevõtte kesksest kontaktiraamatust, kõnede salvestamine jne.

Loomulikult jäävad endiselt kasutusse ka 2G ja 3G teenused, et tagada kõneside võimekus ka vanemate telefonide kasutajatele. Samuti saavad VoLTE kasutajad rääkida 2G ja 3G võrkudes, juhul kui 4G võrgu levitugevus pole piisav - kui klient liigub 4G leviulatusest välja, läheb tema kõne katkematult üle 2G või 3G võrku.

