Iseauto 2 sobib sõitma ka kergliikusteedel

Värske koostöö Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ja Florida Polütehnilise Ülikooli (Florida Poly) vahel võib tuua kergliiklusteedele isejuhtiva minibussi.

TalTechi teadlane ja Iseauto projektijuht Raivo Sell ütless: „Kuna USAs on sageli sõiduteedel ummikud ja kergliiklusteed alakasutatud, siis on Florida Poly teadlastel huvi testida just linnade kergliiklusteedel Iseauto-tüüpi sõidukeid. Isejuhtivad minibussid liiklevad sarnaste kiirusega kui jalgrattad ja sobivad kergliiklusteedele, vältides nii ummikuid autoteedel. Samuti ei ole vaja olemasolevat teedevõrku eriti muuta. Lisaks USA-le võiks selliseid teste teha ka Eestis.“

10. aprillil sõlmitud lepingu eesmärgiks on täiustada ja testida Iseauto juhtalgoritme, et tõsta Iseauto ohutust. TalTechi ning Florida Poly teadlased ja tudengid mängivad simulatsioonides läbi võimalikult palju erinevaid liiklussituatsioone, et leida üles ohuolukorrad ning kontrollida, kuidas isejuhtiva sõiduki juhttarkvara neile reageerib.

Florida Poly uurimisgrupi juht dr. Rahul Razdan märkis, et koostöö kahe ülikooli vahel sobib kokku ideaalselt, kuna TalTechi isejuhtiv sõiduk põhineb avatud tarkvaral ja võimaldab seetõttu väga lihtsalt ühildada juhtimissüsteemi Florida Poly teadlaste välja töötatud metoodika ja töövahenditega.

Esimeseks sammuks on Iseauto tarkvara ühildamine Florida Poly tarkvarapaketiga ja TalTech linnaku Iseauto trassi simulatsioonimudeli loomine. Kui ühildamine on tehtud ja mudel koostatud, saab hakata testima ja valideerima Iseauto juhtimisotsuseid.

Koostööleppe allkirjastamine 10. aprillil Eesti saatkonnas Washingtonis tõi kokku palju tippspetsialiste USA autonoomsete sõidukite kogukonnast, näiteks Washington DC planeerimise ja majandusarengu abilinnapea büroost Thaddeaus Greeni, USA Euroopa Liidu delegatsiooni transpordi- ja energeetikanõuniku James Bradbury ning Georgetowni avalike teenuste tegevjuhi David Catania.

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviov rõhutas, et Eesti on innovaatiline riik, kes ühendab selle trans-Atlantilise koostööga Ameerika ja Euroopa innovatsiooni. „Eesti on uute tehnoloogiate rakendamisel teerajajaks paljudes e-riigi ja targa linna lahendustes,“ lisas Vseviov.

Thaddeaus Green näeb praktilist võimalust ja otsest huvi koostööks tehisintellekti rakendamise õiguslike lahenduste osas. „Nagu Eesti, on ka Washington kujundamas õigusruumi isejuhtivate sõidukite viimiseks igapäevaellu. Just paar nädalat tagasi pandi kaks eelnõud arutusele,“ kinnitas Green.

TalTechi IT-teadlane Innar Liiv ütles: “Nii praegu kui ka nähtavas tulevikus jäävad autonoomsed intelligentsed tehnoloogiad Eesti õigusruumis inimese tööriistaks selles tähenduses, et nad täidavad inimese poolt määratud ülesannet ja väljendavad otseselt või kaudselt inimese tahet. See tähendab, et ka tulevikus jääb õigusliku regulatsiooni subjektiks inimene.“